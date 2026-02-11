Salussola, tentato danneggiamento alla cabina del semaforo sulla provinciale 143

Tentato danneggiamento lungo la strada provinciale 143, nel tratto che collega Salussola a Dorzano.

Intorno alle 8.40, nella mattinata di ieri martedì 10 febbraio, durante un normale servizio di pattuglia, il comandante della Polizia Locale di Salussola, ispettore Alessio Santi, ha notato che la cabina accanto al semaforo era aperta. In seguito ad un controllo insieme all’ispettore ambientale R.D., nuova figura introdotta dal Comune, è emerso che il lucchetto era stato tagliato e la porta forzata. Sulla struttura erano ben visibili i segni del tentativo di scasso, anche se, fortunatamente, nessuno è riuscito ad accedere all’interno della cabina.

Secondo una prima ricostruzione, chi ha agito potrebbe essere stato disturbato dal passaggio delle auto lungo la provinciale e avrebbe quindi interrotto l’azione prima di portarla a termine.

Sono ora in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale per risalire ai responsabili.