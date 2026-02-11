Biella e dintorni: giornata di disordini e persone in escandescenza, foro archivio

Nella giornata di martedì 10 febbraio, i Carabinieri sono stati chiamati a intervenire in diverse situazioni di disturbo a Biella e nei comuni limitrofi.

A Ponderano, una persona già nota alle forze dell'ordine, di prima mattina ha creato problemi al bar dell’ospedale. Il soggetto, non violento, si sarebbe reso protagonista di comportamenti molesti, pronunciando volgarità in presenza dei clienti. Dopo aver consumato la colazione e pagato, si sarebbe allontanato per attendere l’autobus, ma non solo. Lo stesso si sarebbe infatti reso protagonista di episodi di disturbo anche in un supermercato in centro città e in una tabaccheria sempre a Biella.

A Mongrando, un’altra situazione di escandescenza ha coinvolto una donna che si trovava a bordo di un pulmino del centro diurno. La donna, inizialmente agitata, è stata calmata dalla badante arrivata sul posto e riportata a casa. Sul posto erano presenti Carabinieri e personale del 118, che erano stati allertati preventivamente.

Infine, a Piedicavallo, un ospite di una struttura di cura un paziente è andato in escandescenza, richiedendo l’intervento del personale sanitario e nuovamente dei militari.