Sostegno, finto incidente del figlio: 90enne vittima di truffa

Nella giornata di ieri 10 febbraio una donna è rimasta vittima di una truffa telefonica. La vittima ha ricevuto una chiamata in cui una persona, spacciandosi per un conoscente, le comunicava che suo figlio aveva avuto un incidente stradale.

Convinta della gravità della situazione e dell’urgenza, la donna ha consegnato a chi l’aveva contattata alcuni monili in oro, tra cui collane e anelli, di valore ancora da quantificare, come pagamento per “risolvere” la presunta emergenza.

Sul caso stanno indagando le autorità competenti, che ricordano a tutti i cittadini di prestare massima attenzione a telefonate sospette e richieste di denaro, in particolare quando vengono presentate situazioni di emergenza familiare.