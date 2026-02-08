 / Valle Elvo

Valle Elvo | 08 febbraio 2026, 07:40

Clima di festa anche a Occhieppo Superiore, arriva la Fagiolata

Clima di festa anche a Occhieppo Superiore, dove domenica prossima, 15 febbraio, avrà luogo la Fagiolata di Carnevale. La distribuzione si terrà al Laghetto dell'Associazione Pescatori a partire dalle 11.30. Sarà l'occasione per trascorrere momenti sereni con tutta la famiglia. 

g. c.

