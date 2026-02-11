Evergreenbike e Cervo Valley MTB unite per lo sport: presentata la collaborazione 2026 FOTO

Domenica 1° febbraio, alle ore 16, al Rossignol Pro-Shop di Formigliana si è svolta la presentazione ufficiale della collaborazione tra Evergreenbike e Cervo Valley MTB.

Nel corso dell’incontro, Cervo Valley MTB ha presentato il proprio team giovanile che prenderà parte al calendario gare della stagione 2026, gareggiando con MTB Rossignol.

All’evento erano presenti lo staff tecnico di Evergreenbike, composto da guide cicloturistiche e istruttori CSEN, insieme ad alcuni soci dell’associazione, a testimonianza dell’importanza della collaborazione e del progetto sportivo condiviso.

L’accordo disciplina una collaborazione associativa finalizzata all’organizzazione congiunta di eventi sportivi, promozionali e formativi, oltre allo scambio di competenze, risorse umane e materiali, nel rispetto dell’autonomia gestionale e organizzativa di ciascuna ASD.

Evergreenbike e Cervo Valley MTB, entrambe Associazioni Sportive Dilettantistiche, uniscono le proprie esperienze per sviluppare un progetto condiviso che utilizza il ciclismo, bike ed e-bike, come strumento di crescita sociale, educativa e di benessere. L’iniziativa è rivolta a giovani e adulti, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo e salutare e di valorizzare l’attività motoria come elemento fondamentale per la salute fisica e mentale. La bicicletta viene proposta come mezzo accessibile, educativo e sostenibile, capace di coniugare sport, prevenzione e socialità. “Insieme per vincere” nello sport e nella vita.

Il progetto pone una forte attenzione ai giovani, coinvolgendoli in percorsi sportivi ed educativi che favoriscono inclusione, rispetto delle regole, lavoro di squadra e senso di responsabilità. Attraverso lo sport si intendono offrire alternative positive al tempo libero, contribuendo a prevenire situazioni di disagio sociale e promuovendo modelli di comportamento sani e costruttivi.

Per gli adulti, le attività proposte rappresentano un’opportunità concreta per migliorare la qualità della vita, mantenere una buona condizione fisica e riscoprire lo sport come momento di benessere e relazione.

La collaborazione tra le due ASD consente inoltre di sviluppare progetti strutturati e sostenibili, creando opportunità di partnership con aziende, enti e istituzioni che condividono valori legati alla salute, all’educazione, alla mobilità sostenibile e alla responsabilità sociale. Le attività offrono visibilità ai partner attraverso eventi, iniziative sul territorio e programmi dedicati, con l’obiettivo di generare un impatto positivo e misurabile sulla comunità.

Insieme, le due associazioni si propongono come punto di riferimento per la promozione dello sport, del benessere e dell’educazione, trasformando la passione per la bicicletta in un progetto di valore sociale ed economico per il territorio.