Preparate i piatti, si prepara la Fagiolata di Carnevale a Caprile e Ailoche

Torna in alta Valsessera la Fagiolata di Carnevale. Il delizioso piatto della tradizione biellese verrà distribuito domenica 15 febbraio nei paesi di Ailoche e Caprile. In particolare presso la sede della Pro Loco di Ailoche (dalle 11 e alle 12) e nelle frazioni dei due centri, come riportato sui canali social dell'associazione. Si ricorda di portare il proprio contenitore. Inoltre, è possibile gustare la tradizionale fagiolata anche nei locali della Pro Loco di Ailoche.
In Breve
lunedì 09 febbraio
domenica 08 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Oknoplast: sconto 40% sulle finestre in PVC. A Biella l’offerta firmata Maiser FOTO
Ridurre i consumi, migliorare il comfort domestico e aumentare il valore della propria abitazione...