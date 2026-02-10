Preparate i piatti, si prepara la Fagiolata di Carnevale a Caprile e Ailoche

Torna in alta Valsessera la Fagiolata di Carnevale. Il delizioso piatto della tradizione biellese verrà distribuito domenica 15 febbraio nei paesi di Ailoche e Caprile. In particolare presso la sede della Pro Loco di Ailoche (dalle 11 e alle 12) e nelle frazioni dei due centri, come riportato sui canali social dell'associazione. Si ricorda di portare il proprio contenitore. Inoltre, è possibile gustare la tradizionale fagiolata anche nei locali della Pro Loco di Ailoche.