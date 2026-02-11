A Gaglianico iscrizione aperte per il corso BAU

Sono aperte le iscrizioni al corso BAU – Basic Animal Urgency, il percorso di primo soccorso per animali che rilascia un brevetto nazionale certificato ed è tra i più seguiti in Italia nel suo ambito.
Il corso si articola in una parte teorica online, tenuta da un medico veterinario della Salvamento Academy, e in una sessione pratica dal vivo guidata dal tecnico veterinario Mario Caldera dell’Italian Academy of Rescue and Resuscitation. Un format collaudato che unisce formazione scientifica e addestramento pratico.
Numerosi gli argomenti affrontati: dalla gestione della chiamata d’emergenza al controllo dei parametri vitali, dal massaggio cardiaco al soffocamento, fino al trattamento di ferite, traumi, ustioni, convulsioni e crisi epilettiche. Il programma comprende anche situazioni critiche come shock anafilattico, annegamento, avvelenamento, morso di vipera, colpo di calore, oltre alla preparazione della borsa di primo soccorso e ai casi di stato di necessità.
Ai partecipanti verrà rilasciato un ricco materiale didattico: brevetto con numero di matricola, accesso alle videolezioni, un manuale di 70 pagine, portalibretto vaccinale, oltre a penna e adesivo Salvamento.
L’iniziativa è organizzata da Stefania Petrocchi, con il patrocinio del Comune di Gaglianico, e si svolgerà sabato 14 febbraio 2026, dalle 14.30 alle 18.30, presso la Biblioteca Comunale di Gaglianico.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Stefania al numero 333 3319314.