Carnevale di Biella 2026, il via venerdì 30 a Chiavazza e a Valdengo. Il programma di questa nuova edizione FOTO e VIDEO

È stato presentato oggi, mercoledì 21 gennaio, in conferenza stampa il programma ufficiale del Carnevale di Biella 2026, alla presenza del sindaco Marzio Olivero, dell’assessore Edoardo Maiolatesi e dei rappresentanti dei comitati e delle associazioni coinvolte. Un calendario ricco di eventi che, da fine gennaio a fine febbraio, animerà la città e i quartieri con iniziative per tutte le età, nel segno della tradizione e della partecipazione.

Il Carnevale si aprirà venerdì 30 gennaio con due appuntamenti in contemporanea: alle ore 21 alla Peschiera di Valdengo la serata danzante con le Maschere del Barazzetto e di Magnonevolo, mentre al Teatro parrocchiale di Chiavazza andrà in scena lo spettacolo “Cucunclave”, a cura del Comitato Carnevale di Chiavazza.

Sabato 31 gennaio spazio all’avvio ufficiale del Carnevale in città con la tradizionale Sfilata delle maschere e la cerimonia di consegna delle chiavi della Città al Gipin. Il ritrovo è previsto alle ore 14 in piazza San Giovanni Bosco, con partenza della sfilata alle 14.30. Alle 16 è in programma la merenda per i bambini al Centro Commerciale I Giardini, mentre alle 17 le maschere raggiungeranno Palazzo Oropa per la consegna ufficiale delle chiavi da parte del sindaco.

Domenica 1° febbraio il Carnevale sarà protagonista a Chiavazza: alle ore 14 partirà da piazza XXV Aprile la sfilata allegorica con carri, gruppi mascherati e la partecipazione dei ragazzi dell’oratorio, organizzata dal Comitato Carnevale di Chiavazza.

Tra gli appuntamenti più attesi torna lunedì 9 febbraio il tradizionale Bal dal Lunes, in programma alle ore 21 alla Peschiera di Valdengo.

Sabato 14 febbraio sarà una giornata dedicata allo sport e alla convivialità: nel pomeriggio, con partenza alle ore 14 da Piazzale Casalegno, si svolgerà la Karneval Run, mentre alle 19.30 al Centro Incontro Vernato è in programma la 63ª Cena di presentazione delle maschere del Carnevale del Thes, con intrattenimento musicale.

Il Carnevale dei bambini proseguirà lunedì 16 febbraio con appuntamenti al Circolo Sociale Biellese (alle 14.30 e alle 15.30) e al Centro Incontro Vernato (alle ore 15). Martedì 17 febbraio, alle ore 15, si terrà invece il Carnevale dei bambini di Biella Riva, all’Oratorio San Cassiano.

Il gran finale sarà nel weekend al Piazzo: sabato 21 febbraio, dalle ore 14 in piazza Cisterna, si svolgerà il Folle pomeriggio dei bambini, mentre alle ore 21 la piazza ospiterà la Folle Notte, con musica e divertimento, dopo il grande successo dello scorso anno che ha richiamato oltre 4.000 visitatori.

Durante tutto il periodo, nei diversi quartieri, non mancheranno le tradizionali fagiolate e le merende per i più piccoli.

“Il Carnevale di Biella rappresenta uno dei momenti più sentiti e partecipati della vita cittadina – commenta l’Assessore agli Eventi e Manifestazioni Edoardo Maiolatesi –. con un programma ricco e diffuso, costruito grazie al lavoro congiunto con i comitati, con le associazioni ed i tanti volontari che, con passione e impegno, mantengono vive le tradizioni del nostro territorio. Il Carnevale non è solo festa e divertimento, ma anche identità, memoria e senso di comunità. Abbiamo voluto un calendario capace di coinvolgere tutte le generazioni, dai bambini alle famiglie fino ai giovani, valorizzando i quartieri e riportando al centro della città eventi storici e appuntamenti molto attesi. Sulla scia del grande successo dello scorso anno torna la storica Folle Notte al Piazzo. Un ringraziamento speciale va a tutte le realtà coinvolte, alle maschere della tradizione biellese e a chi, anno dopo anno, contribuisce a rendere il Carnevale un patrimonio condiviso e sempre più partecipato”.

Eventi Carnevale di Biella 2026

Serata danzante con le maschere del Barazzetto

Venerdì 30 gennaio ore 21.00, Peschiera di Valdengo

a cura delle maschere del Barazzetto in collaborazione con le maschere di Magnonevolo

Apertura del Carnevale con spettacolo teatral-carnevalesco “Cucunclave”

Venerdi 30 gennaio ore 21.00, Teatro parrocchiale di Chiavazza

a cura del Comitato Carnevale di Chiavazza

Sfilata delle maschere e Consegna delle chiavi della Città al Gipin

Sabato 31 gennaio ore 14.00, a cura del Comitato Carnevale di Biella - Gruppo Gipin e Catlina

h.14.00 ritrovo in Piazza S. G. Bosco

h.14.30 sfilata

h.16.00 merenda presso il Centro Commerciale “I Giardini”

h.17.00 entrata a Palazzo Oropa e Consegna delle Chiavi

Sfilata allegorica con la partecipazione dei ragazzi dell’oratorio, di carri allegorici e gruppi mascherati

Domenica 1 febbraio ore 14.00, partenza da piazza XXV Aprile Chiavazza

a cura del Comitato Carnevale di Chiavazza

Fagiolata del Thes

Domenica 1 febbraio ore 14.30, via Ivrea

a cura del Comitato Carnevale del Thes in collaborazione con il Gruppo Alpini Biella Centro Vernato

Cena Spettacolo

Sabato 7 febbraio ore 20.00, Teatro parrocchiale di Chiavazza

a cura del Comitato Carnevale di Chiavazza

Fagiolata del Gallo

Domenica 8 febbraio ore 12.00, Piazza S. G. Bosco

a cura dell’Ente manifestazioni Biella Riva

Bal dal Lunes

Lunedì 9 febbraio ore 21.00, Peschiera di Valdengo

a cura del Comitato Carnevale di Biella - Gruppo Gipin e Catlina

Karneval Run

Sabato 14 febbraio ore 14.00, Piazzale Casalegno

a cura di “Centro Commerciale I Giardini”

63° Cena di presentazione delle maschere - Carnevale del Thes

Sabato 14 febbraio ore 19.30, Centro incontro Vernato

a cura del Comitato Carnevale del Thes in collaborazione con il Gruppo Alpini Biella Centro Vernato

Fagiolata di Chiavazza

Domenica 15 febbraio ore 14.00, piazza XXV Aprile Chiavazza

a cura del Comitato Carnevale di Chiavazza

Carnevale dei bambini

Domenica 15 febbraio ore 14.00, piazza XXV Aprile Chiavazza

a cura del Comitato Carnevale di Chiavazza

Fagiolata dei Cadregat

Domenica 15 febbraio ore 15.30, Campo Sportivo di Cossila S. Grato

a cura dell’Associazione sportiva dilettantistica La Bufarola

Carnevale dei bambini

Lunedì 16 febbraio ore 15.30, Circolo Sociale Biellese

a cura del Circolo Sociale Biellese

Carnevale dei bambini

Lunedì 16 febbraio ore 15.00, Centro incontro Vernato

a cura del Comitato Carnevale del Thes in collaborazione con il “Centro Commerciale I Giardini”

Carnevale dei bambini

Martedì 17 febbraio ore 15.00, Oratorio San Cassiano

a cura dell’Ente manifestazioni Biella Riva

Folle pomeriggio dei bambini

Sabato 21 febbraio ore 14.00, piazza Cisterna

a cura dell’Associazione Noi del Piazzo e del Comitato Carnevale di Biella - Gruppo Gipin e Catlina

Folle Notte

Sabato 21 febbraio ore 21.00, piazza Cisterna

Fagiolata del Rione Piazzo – 52^ edizione

Domenica 22 febbraio ore 12.00, piazza Mario Cucco Biella Piazzo

a cura dell’Associazione Gli amici del Piazzo