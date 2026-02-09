Sicurezza nell’organizzazione degli eventi a Sala, parola alla Pro Loco e alla Compagnia dei Salassi

La Pro Loco di Sala Biellese organizza la tradizionale Fagiolata di Carnevale, in programma sabato 14 febbraio alle ore 14.30 in via Ottavio Rivetti, a Sala Biellese.

L’evento sarà anche un’importante occasione di incontro e confronto. Durante la manifestazione, infatti, la Pro Loco e la Compagnia dei Salassi saranno presenti per informare la popolazione sulle problematiche recentemente emerse in merito alla sicurezza nell’organizzazione degli eventi.

Nonostante le difficoltà, gli organizzatori ribadiscono con forza la volontà di non fermarsi e di continuare a proporre iniziative che tengano viva la tradizione e l’aggregazione del paese. Per questo motivo, la giornata sarà anche l’occasione per avviare il tesseramento annuale e per chiedere alla cittadinanza un aiuto concreto, fondamentale per poter proseguire le attività future.