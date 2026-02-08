“Battaglia di coriandoli” e maschere, a Valle Mosso torna in oratorio la Festa di Carnevale

Anche quest’anno torna la tradizionale Festa di Carnevale per bambini e ragazzi in oratorio a Valle Mosso, nel comune di Valdilana. “Con rinnovato entusiasmo - affermano gli animatori dell’oratorio - proporremo un pomeriggio di divertimento ed allegria per bambini e famiglie. Sabato 14 febbraio, a partire dalle 14.45, verranno proposti giochi, pignatte e tante attività a tema Carnevale nel Paese dei Cuori, sfruttando anche la coincidenza con la ricorrenza di San Valentino”.

Non mancherà la tradizionale “battaglia di coriandoli”, sempre molto richiesta da grandi e piccini. Inoltre, nel pomeriggio, faranno visita Fiorita & Fiorito, le maschere tradizionali di Valle Mosso del comitato “Borgo dei Fiori” che da qualche anno è tornato attivo con proposte ed eventi in paese e non solo.

Questo momento di festa avrà maggior successo se tutti sceglieranno di partecipare in maschera. A tale riguardo, saranno premiati i travestimenti più creativi e simpatici. In caso di pioggia battente, l’evento sarà annullato.

“Siamo convinti che i bambini e i ragazzi abbiano voglia e bisogno di ritrovarsi e di giocare insieme per questa occasione goliardica - concludono gli animatori -. Con creatività e fantasia cercheremo di far divertire tutti i presenti”.