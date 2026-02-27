Si comincia a pensare al Lessona Summer Festival 2026, sarà la decima edizione

Organizzare un evento come il Lessona Summer Festival richiede molti mesi di impegno e applicazione. Per questo lo staff organizzativo del Circolo è già in piena attività dal dicembre dell'anno scorso. Questa del 2026 sarà la decima del Summer mentre il format di Ratataplan taglierà il traguardo dei 30 anni.

Al momento si conoscono le date: inizio il 26 giugno e ultima serata domenica 19 luglio. Il palinsesto degli spettacoli e delle serate è quasi del tutto definito e sicuramente sarà un nuovo viaggio nel tempo della grande musica italiana e internazionale con lo sguardo rivolto a tutte le generazioni ed i vari target di vario gusto e passione per tutti i generi musicali compresi quelli contemporanei.

Non mancherà il cabaret ed altre sorprese che al momento non si è in grado di comunicare. L'unica anticipazione sta nelle parole del presidente Giuseppe Graziola: "Credo sarà una nuova bella edizione del Festival a partire dalla prima serata cui penso molti lessonesi non dovrebbero mancare perché... sarà un appuntamento molto particolare e da ricordare". Di più al momento non si può dire.. ma quanto prima sarà comunicato e presentato tutto il programma.