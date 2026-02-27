 / CSEN News

CSEN Biella, a Bielmonte lo Slalom Gigante in Notturna

La magia dello sci in notturna illumina Bielmonte con il Campionato Regionale CSEN Piemonte e Valle d’Aosta – Slalom Gigante, un appuntamento atteso da atleti, appassionati e famiglie che desiderano vivere una serata di sport e adrenalina sulla neve.

 Programma di sabato 7 marzo:

- 17:00 – Ritrovo allo Chalet di Bielmonte 

- 19:00 – Partenza gara di Slalom Gigante  in Notturna

- 21:00 – Premiazioni presso lo Chalet 

 Termine iscrizioni: 6 marzo 2026

Informazioni e iscrizioni

328 9219974 

segreteria@csenbiella.it 

Regolamento e modulo iscrizione disponibili su: https://lnx.csenbiella.it/

c. s. CSEN Biella g. c.

