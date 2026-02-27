Film in Teatro, nuovo appuntamento a Cerrione

Nuovo appuntamento a Cerrione con la rassegna “Film in Teatro”. L'evento è per questa sera, venerdì 27 febbraio, alle 21, con la proiezione della pellicola nei locali del teatro parrocchiale di piazza Q. Sella. L'ingresso è gratuito.
venerdì 27 febbraio
giovedì 26 febbraio
mercoledì 25 febbraio
martedì 24 febbraio
