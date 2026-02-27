 / Basso Biellese

Basso Biellese | 27 febbraio 2026, 12:00

Film in Teatro, nuovo appuntamento a Cerrione

Nuovo appuntamento a Cerrione con la rassegna “Film in Teatro”. L'evento è per questa sera, venerdì 27 febbraio, alle 21, con la proiezione della pellicola nei locali del teatro parrocchiale di piazza Q. Sella. L'ingresso è gratuito. 

g. c.

