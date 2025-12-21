Santo Natale a Oropa: gli appuntamenti delle festività

Il calendario degli appuntamenti a Oropa nel periodo delle festività natalizie

Per celebrare insieme il Santo Natale con tutta la famiglia, il Santuario di Oropa vi aspetta con una serie di appuntamenti speciali per il periodo delle festività.

Mercoledì 24 dicembre si celebra la Novena alle ore 18.15 e la S. Messa di Mezzanotte nella Basilica Antica, al cospetto della Madonna incoronata con la corona e il Manto della Misericordia. Al termine della funzione, ci sarà la benedizione della statua di Gesù Bambino nel presepe del Chiostro. Non si celebra la Messa delle 16.30 di mercoledì 24 dicembre. Il giorno di Natale e S. Stefano le S. Messe si celebreranno nella Basilica Antica alle ore 7.30 – 9,00 – 10,30 – 12,00 – 16,30– 18,15.

Nella notte della Vigilia, sarà a disposizione un autobus gratuito per la Santa Messa della Notte di Natale:

Partenza alle ore 22.45 da Biella S. Paolo. Arrivo a Oropa alle ore 23.30

Partenza alle ore 1.00 circa da Oropa. Arrivo a biella alle ore 1.45

La partenza da Oropa avverrà in ogni caso al termine della Santa Messa; verrà effettuato il tragitto della Linea 360 con le relative fermate.

Mercoledì 31 dicembre alle ore 18 partirà dalla Chiesa della Ss.ma Trinità a Biella la tradizionale Marcia della Pace, meditando sul messaggio di Papa Leone XIV per la 59ma Giornata Mondiale della Pace: «La pace sia con tutti voi: verso una pace “disarmata e disarmante”». Alle ore 21 inizierà la veglia nella Basilica Antica di Oropa in attesa dei pellegrini, per poi celebrare tutti insieme alle ore 22.30 la S. Messa presieduta dal Vescovo Mons. Roberto Farinella.

VISITE GUIDATE

Dal 26 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni (escluso il 1 gennaio) il Santuario organizza visite guidate al complesso monumentale. Scopri il programma

I PRESEPI DEL SANTUARIO

Da non perdere, i presepi del Santuario: il percorso inizia nel chiostro, dove è stata allestita la capanna del presepe con statue a grandezza naturale, donate della Confraternita di Oropa. Spostandosi nella Basilica Antica, si può ammirare presepe della Val Gardena, realizzato dagli scultori Bergland e allestito da Ilario Bortolan. Infine, nella Basilica Superiore (aperta dalle 8.30 alle 16.30), si può visitare la collezione permanente di presepi provenienti da tutto il mondo. In ogni Paese, la scena della natività è stata interpretata secondo i costumi e le tradizioni della gente del posto: in Perù ad esempio i presepi sono costituiti da una specie di altarino ad ante (i San Marcos) dipinto con fiori coloratissimi e contenente una miriade di statuine. Oltre ai presepi peruviani, nella collezione di Oropa (donata da Pier Giuseppe Alvigini e Arnaldo Zona) si possono ammirare presepi provenienti dall’Africa, realizzati in ebano, dalla Boemia, in prezioso cristallo, dal Mozambico, in foglie di banano, dalle Filippine in noce di cocco, dal Madagascar, Argentina, Cile, Egitto, Arabia Saudita, Alaska, Messico… Una testimonianza di fede e di artigianato locale che ha varcato i confini dello spazio e del tempo per giungere fino a noi.