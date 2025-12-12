A Coggiola arriva il Presepe di Rivò aspettando Natale

A Coggiola è tornato il tradizionale Presepe di Rivò. Come ogni anno, la piccola frazione del paese ospita più di 150 personaggi ad altezza naturale che animano cortili, vicoli e case della borgata, così da ricreare antichi mestieri e scene della tradizione. L'ingresso è gratuito, tutti i giorni, dalle 10 alle 22, dall'8 dicembre al 16 gennaio.