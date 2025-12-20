A Oropa concerto della Fabius Constable & The Harpbeat Orchestra

Nel cuore dell’inverno, quando il silenzio si fa attesa e la luce cerca la sua voce, Oropa accoglie uno degli appuntamenti musicali più suggestivi della stagione: sabato 27 dicembre, alle 21, nella Basilica Antica, Fabius Constable & The Harpbeat Orchestra (già nota come Celtic Harp Orchestra) presentano uno spettacolo unico, dove musica, emozione e spiritualità si intrecciano. Il concerto è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Per l’occasione natalizia, l’ensemble propone un repertorio che alterna brani tradizionali rivisitati — come Silent Night, Carol of the Bells, Greensleeves — a composizioni originali. Le arpe, protagoniste assolute, dialogano con flauti, percussioni e voci, creando paesaggi sonori che accarezzano l’anima e risvegliano la meraviglia. Lo spettacolo è pensato per tutti: per chi cerca bellezza, per chi ama la tradizione, per chi desidera lasciarsi trasportare in terre lontane senza muoversi dal proprio cuore. E come ogni vero Natale, non mancheranno le sorprese. L'ingresso è libero.