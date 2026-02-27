Biella celebra gli 87 anni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: “Lì dove serve” FOTO e VIDEO

Nella giornata di oggi, presso la caserma “Aurelio Giampaoli” di Biella, si sono riunite le rappresentanze di tutte le cariche civili, militari e religiose, insieme alle associazioni del territorio, per celebrare la Festa nazionale dei Vigili del Fuoco. La ricorrenza, fissata dal decreto ministeriale del 27 febbraio 2025, richiama il Regio Decreto n. 333 del 27 febbraio 1939, con il quale i diversi corpi provinciali e civici confluirono in un unico organismo nazionale, dando vita al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Oggi si celebra l’87° anniversario di quella istituzione.

La cerimonia si è aperta con l’Inno d’Italia, seguita da dimostrazioni operative del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale): una calata con teleferica e una manovra di movimentazione di una barella hanno mostrato la preparazione tecnica e la specializzazione del personale. Momento solenne la deposizione della corona d’alloro da parte del comandante provinciale, Fabio Callegari, e del prefetto di Biella Elena Scalfaro. Don Fulvio Dettoma, parroco di Cossato, ha impartito la benedizione ai mezzi di soccorso disposti nel piazzale della caserma, sottolineando come “con libertà e coraggio, con tutto il cuore, i Vigili del Fuoco si dedicano al prossimo, andando incontro a chi vive momenti di paura e difficoltà, offrendo la propria competenza, oltre al conforto e supporto umano”.

Nel suo intervento, il comandante Callegari ha richiamato il tema celebrativo dell'anno “Lì dove serve": "essere presenti, prossimi a chi ha bisogno, servire rimanendo vicini a chi chiede il nostro aiuto”. Un impegno che nel 2025 si è tradotto in 3.079 interventi sul territorio provinciale, per la prima volta oltre quota 3.000 dalla costituzione del comando, tra cui centinaia di incidenti stradali e circa 650 persone soccorse. Particolare rilievo hanno avuto gli interventi legati al maltempo, verificatosi fra il 15 e il 17 aprile, che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza, e le operazioni preventive svolte in occasione di grandi eventi e nei controlli di sicurezza.

“Dietro ai numeri — ha aggiunto il comandante — c’è il lavoro competente e prezioso di ogni dipendente del comando, operativo e amministrativo. L’essere presenti significa anche vicinanza empatica verso chi affronta situazioni critiche, talvolta drammatiche”. L'impegno si riflette anche nell’attività di prevenzione e formazione: oltre 100 progetti valutati, 300 visite tecniche, 68 servizi di vigilanza, 1.500 lavoratori accertati e 135 formati nella gestione dell’emergenza. Senza dimenticare l’educazione alla sicurezza nelle scuole, con circa 900 bambini coinvolti.

La cerimonia è poi proseguita nelle sale interne della caserma per la consegna delle benemerenze al personale e il conferimento del Premio alla Generosità da parte dell’AIOR – Associazione Insigniti Ordini della Repubblica, rappresentata dalla presidente Antonella Pisterzi: “Oggi siamo particolarmente felici di aver posto l’attenzione verso questa nobile istituzione che sono i Vigili del Fuoco. Nel quotidiano il loro impegno è massimo: le risposte sono immediate, concrete ed efficaci. Rappresentano l’esempio vivente di solidarietà e altruismo”, ha dichiarato la presidente, consegnando anche una termocamera destinata al comando provinciale.

Nel corso della mattinata è stato infine rivolto un commosso ricordo al caposquadra esperto Claudio Nardi, scomparso lo scorso ottobre.

Di seguito il personale insignito di benemerenze e attestati i compiacimento:

Croci di anzianità:

- DV Ing. Leonardo ORLANDI

- VFE Massimiliano GINEPRO

Diploma di lodevole servizio al personale collocato in quiescenza:

- IA Davide BATTU'

- CSE Claudio CAMBURSANO

Attestati di compiacimento del Signor Comandante per interventi rilevanti e di particolare complessità, anche con salvataggio di persone:

- IA Gianluca CALATI

- CS Mario RAMELLA PRALUNGO

- VFC Angelo PIOLA

- VFC Simone SABIDUSSI

- VFE Michele TERLIZZI

- VF Francesca RICCIARDI

- VF Jonathan CIRNIGLIARO

- VF Mattia CUFFARO

- CR Corrado SASSO

- CS Alessandro BONATO

- CS Angelo MURABITO

- VFC Davide GILLI

- VFE Davide ALBERTO

- VFE Matteo BARATELLA

- VF Federico ANDREOLI

- CR Narciso DENURCHIS

- VFC Vincenzo FUSCA

- CS Simone PORRINO

- VFC Fabio ARIEZZO

- VFE Massimiliano GINEPRO

- VFE Simone BAU'

- VFE Paolo BRANDALE

- VFE Matteo DE SANTO

- CSE Valter SCAVARDA

- VFE Giacomo FILEPPO

- CS Nicola CERQUETI