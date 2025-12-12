A Masserano si aprono le porte del Presepe di Morezzi

Torna uno dei classici appuntamenti di Masserano. Da domani, 13 dicembre, fino al prossimo 7 gennaio aprono le porte del Presepe di Morezzi, visitabile dalle 10 alle 18 nella caratteristica frazione del paese. Tra gli appuntamenti in programma vi è la sera del 24 dicembre, dove alle 22, verrà servito vin brulé e cioccolata calda.
giovedì 11 dicembre
mercoledì 10 dicembre
