Intorno alle ore 18.45 di ieri, 27 febbraio, i Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e Santhià sono intervenuti sull'autostrada A26, sul tratto tra Santhià e Stroppiana, all'altezza del comune di Crova, per un incidente stradale che ha visto coinvolte 5 autovetture.
All' arrivo delle squadre, le persone erano già fuori dai veicoli. Si sono poi svolte le procedure di messa in sicurezza dei veicoli e dell'area interessata. Tra i coinvolti nel sinistro 2 persone sono state trasportate in ospedale.
Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Casale Monferrato, il personale di Viabilità Autostrade, assieme ad ambulanze di Cavaglià e Cigliano.
In Breve
sabato 28 febbraio
venerdì 27 febbraio
giovedì 26 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
CRONACA | 28 febbraio 2026, 09:30
Incidente stradale sull'A4, coinvolti 5 mezzi e 2 persone in ospedale: ambulanza anche da Cavaglià
Sul posto Polizia Stradale e Vigili del Fuoco.
Intorno alle ore 18.45 di ieri, 27 febbraio, i Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e Santhià sono intervenuti sull'autostrada A26, sul tratto tra Santhià e Stroppiana, all'altezza del comune di Crova, per un incidente stradale che ha visto coinvolte 5 autovetture.
Le prime dal territorio
Biella
Biella, stroncata truffa ai danni di un'anziana: 2 arresti e oltre un chilo d'oro recuperato
Per due ventenni, entrambi residenti in provincia di Napoli, è scattato l’arresto per truffa...