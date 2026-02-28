 / CRONACA

28 febbraio 2026, 09:30

Incidente stradale sull'A4, coinvolti 5 mezzi e 2 persone in ospedale: ambulanza anche da Cavaglià

Sul posto Polizia Stradale e Vigili del Fuoco.

Intorno alle ore 18.45 di ieri, 27 febbraio, i Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e Santhià sono intervenuti sull'autostrada A26, sul tratto tra Santhià e Stroppiana, all'altezza del comune di Crova, per un incidente stradale che ha visto coinvolte 5 autovetture.

All' arrivo delle squadre, le persone erano già fuori dai veicoli. Si sono poi svolte le procedure di messa in sicurezza dei veicoli e dell'area interessata. Tra i coinvolti nel sinistro 2 persone sono state trasportate in ospedale.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Casale Monferrato, il personale di Viabilità Autostrade, assieme ad ambulanze di Cavaglià e Cigliano.

Redazione g. c.

