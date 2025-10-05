Tante cose da fare a Biella oggi domenica 5 ottobre

Domenica 5 ottobre

- Ternengo, Festa della Lana, dalle 10,30 mercatino, 11, inaugurazione, 14,30 tosatura, ore 15 transumanza

- Valdilana, Sagra dei Funghi

- Lessona, torna la Granfondo, la Prevostura Mtb

- Piedicavallo, Festa Sociale.

- Benna, dalle 15 alle 19, la Biblioteca civica riaprirà le sue porte alla comunità con una giornata ricca di iniziative dal titolo evocativo: “Alla ricerca del nettare”.

- Cossato, frazione Castellengo, dalle 10,30 Arti e antichi mestieri al borgo di Castellengo

- Viverone, viale Lungo Lago, Zona Porticciolo, dalle 10 MERCATINO DEGLI HOBBISTI

- Vigliano Biellese, via Per Chiavazza n 30, via Giuseppe Rivetti n 53, via Scaglia n 4, dalle 10,30 Dimore diVino, Una giornata alla scoperta di tre dimore storiche, dei loro vini e della cultura vitivinicola biellese: Castello di Montecavallo, Villa Era e La Malpenga

- Campiglia Cervo, fraz. Oretto 22, dalle 11 Mercatino d'Autunno

- Oropa, visite guidate dalle 15

- Candelo, Ricetto, dalle 15,30 Storie di Piazza, "La strega Giovanna" spettacolo teatrale

- Pollone, R.N. Parco Burcina, via A. Botto, dalle 14 R.N. Parco Burcina: storie (anche) di pietra, Urban Nature, con l’obiettivo di sensibilizzare e far conoscere la “Natura”

- Biella Saperi e Sapori

- Graglia, al Santuario avrà luogo la VI Giornata della Fratellanza e della Pace

- Oasi Zegna, passeggiate nel Bosco del Sorriso

- Oasi Zegna, Andar per Funghi

- Roppolo, Beeropü

- Masserano, Festival delle Bande

- Biella, LLS Memorial Stefano Sughi in corso Ravetti dalle 9

- Portula, Camminata in Rosa, Una camminata dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, lungo un percorso nella località di Portula. Ritrovo 15,30 partenza ore 16

- Oropa, Vertikal Tovo, Competitiva di Km 2,9 (D+1000m). Partenza c/o il Piazzale Funivie del Mucrone, corsa benefica a favore di Biella Clelio Angelino ODV

- Viverone, Periplo del Lago di Viverone organizzato dalla CRI di Cavaglià. Ritrovo presso il parcheggio La Pinetina alle 8,30

- Sandigliano, saluto della comunità a don Mario alle 10,30

- Valdilana, 4 passi e un boccone dalle 10 iscrizione e partenza da piazza Repubblica

- Callabiana, Sagra dei Capunet

- Roppolo, Panorami Sonori, la rassegna autunnale di Suoni in Movimento, alle 17.00 al Castello di Roppolo concerto con Lirismo e radici: dal sentimento di Mahler alla terra di Dvořák. Protagonista della serata il Quartetto d’archi dell’Orchestra NISI ArteMusica, formato da Chiara Borghese e Davide Torrente al violino, Gabriele Totaro alla viola e Camilla Patria al violoncello, con la partecipazione speciale di Junhee Kim al pianoforte. In programma musiche di Mahler, Dvorak e un brano contemporaneo dal progetto Nuovi Percorsi Sonori.

- Occhieppo Inferiore, festa 95° anno di fondazione gruppo Alpini

MOSTRE

- Vigliano, dal 16 settembre al 3 ottobre, la Biblioteca Comunale Aldo Sola di Vigliano Biellese ospita una mostra dedicata a San Pier Giorgio Frassati, appena canonizzato dal pontefice Leone XIV.

- Pray, prosegue fino a domenica 19 ottobre, ogni domenica dalle 14:30 alle 18:30, presso la Fabbrica della Ruota (Reg. Vallefredda – Pray), la mostra “Dalla ruota alla manovella. Ironia, nostalgia e fantasia”.

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25 Le Mostre di Fatti ad Arte | Who in the world am I? Silvia Levenson a cura di Irene Finiguerra

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, Le Mostre di Fatti ad Arte | La natura diventa design di e a cura di Francesco Maria Messina

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, Le Mostre di Fatti ad Arte | Arte e Ecologia: sul filo di lana Claudy Jongstra a cura di Claudia Buccellato

- Biella, via Seminari, 3, Dialoghi. Longoni Balla Mirò e altri Maestri dal Museo del Territorio Biellese

- Biella, Biella, Spazio Cultura - Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14 Massimo Premoli - Biella ir-reale / Bruno Beccaro - In punta di piedi fino al 12/10

- SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5, fino al 18/10 "UN COMPAGNO DI LOTTA..." Le donne nella Resistenza biellese