Torna in Valsessera la terza edizione della Camminata in Rosa, realizzata dall'Avis Comunale di Coggiola, in collaborazione con la Pro Loco di Portula. L'evento avrà inizio alle 16 di domenica 5 ottobre in piazza della chiesa, a Portula, con partenza per le vie del paese lungo un percorso di circa 3 chilometri ad anello su asfalto. Ci sarà anche una tappa al Santuario di Rossiglione. Al termine del giro, un breve rinfresco sarà tenuto nei locali dell'asilo di Portula. La quota di partecipazione sarà interamente devoluta all'AIRC. Inoltre, ogni partecipante potrà indossare qualcosa di color rosa e verrà consegnato un gadget a ricordo dell'evento. Per info: 338.6579501, 333.7968287, 339.4521520 o 349.4761328.