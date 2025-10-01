Oasi Zegna, il foliage accende l'autunno fra natura, cultura e benessere FOTO

Anche quest’anno l’Oasi Zegna torna a proporre un ricco calendario di appuntamenti per celebrare l’autunno e il fenomeno del foliage, invitando visitatrici e visitatori a immergersi nei colori della stagione. Le esperienze si svolgono in luoghi privilegiati per ammirare questo spettacolo naturale, dal Bosco del Sorriso, accessibile da Località Bocchetto Sessera, ai boschi della Brughiera, che tra ottobre e novembre si tingono di rosso, giallo e arancio offrendo scenari indimenticabili.

Il programma si rivolge a tutti: dalle escursioni guidate con naturalisti, capaci di svelare segreti botanici e scorci nascosti, ai workshop artistici che uniscono creatività e paesaggio, fino alle pratiche di forest bathing, rigeneranti immersioni nei boschi per ritrovare equilibrio e benessere. Grande attenzione è riservata anche ai più piccoli, con iniziative pensate per le famiglie come il Bosco Animato, dove l’artista Max Bove ha trasformato tronchi in sculture di animali e creature fiabesche. Per chi desidera un’esperienza più intensa, l’Oasi propone inoltre il Cammino di Ermenegildo, trekking ad anello di tre giorni e 52 chilometri che ripercorre i luoghi cari al fondatore Ermenegildo Zegna tra natura, storia e panorami mozzafiato.

Tra gli eventi in programma spiccano le passeggiate nel Bosco del Sorriso, in calendario nei fine settimana del 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 ottobre, oltre che l’1 e 2 novembre. Guidati da OverAlp, i partecipanti potranno percorrere un itinerario di cinque chilometri tra abeti, faggi e betulle, un’esperienza accessibile a tutti e adatta anche agli amici a quattro zampe. Seguiranno, nelle giornate del 1°, 2, 8 e 9 novembre, le uscite tra la Brughiera e Casa Zegna, che uniscono escursioni nei boschi a momenti culturali con la visita al Santuario e agli spazi espositivi della Fondazione.

Dal 10 al 12 ottobre si terrà il Cammino di Ermenegildo, un viaggio a tappe che conduce dai castagneti ai pascoli, dal Santuario della Brughiera al belvedere di Piane di Veglio, fino a Bielmonte e al Bocchetto Sessera, passando per ponti sospesi, antiche fonderie e punti panoramici come Monticchio. Lo stesso fine settimana sarà animato anche dalle Giornate FAI d’Autunno, organizzate con la Delegazione FAI di Biella: Casa Zegna ospiterà la mostra permanente “From sheep to shop” e l’esposizione temporanea “Racconti di fabbriche e persone” di Francesco Jodice, oltre a un incontro con l’illustratrice Bimba Landmann. Domenica 12 ottobre i volontari FAI guideranno inoltre una visita speciale al Santuario della Brughiera.

Non mancano gli appuntamenti dedicati al benessere: sabato 4 e 25 ottobre il Forest Bathing d’Autunno con istruttori CSEN Marco Bo ed Enrico De Luca condurrà i partecipanti in un percorso di meditazione, respirazione e ascolto della natura, mentre sempre il 4 ottobre, nel Bosco del Sorriso, si svolgerà una sessione di Qi Gong con Natalina Bassetto e Luciano Montecchi. Il 5 ottobre spazio invece all’iniziativa “Andar per funghi”, parte della rassegna BIS – Biella Saperi e Sapori 2025, in collaborazione con il Gruppo Micologico Biellese: una giornata che unirà escursione, pranzo tematico al Bucaneve Wellness Hotel & Restaurant ed esposizione scientifica.

Il 19 ottobre sarà la volta del workshop di acquerello “Dipingiamo i colori del foliage” guidato da Marcella Pralormo, ex direttrice della Pinacoteca Agnelli, che accompagnerà i partecipanti in un’esperienza tra arte e meditazione. Lo stesso weekend, a Portula, torna la sagra “Castagnea e le sue castagne”, con mercatini, escursioni tra i castagneti, degustazioni e musica dal vivo.

Oasi Zegna sarà inoltre presente in due manifestazioni di rilievo nazionale: il 5 ottobre a Villa Erba, sul Lago di Como, per Orticolario, con uno stand informativo e laboratori per bambini; il 18 e 19 ottobre al Castello di Masino per “Tre Giorni per il Giardino”, rassegna del FAI che quest’anno riflette sul valore del tempo e della cura in rapporto alla natura.

L’Oasi Zegna rappresenta ancora oggi il frutto della visione di Ermenegildo Zegna, che negli anni ’30 avviò un vasto progetto di riforestazione e valorizzazione del paesaggio biellese. Oggi l’area si estende su 100 chilometri quadrati ad accesso libero, gode del patrocinio del FAI dal 2014 ed è certificata FSC® dal 2022 per la gestione forestale sostenibile. Un patrimonio naturale e culturale che, con il calendario autunnale, torna a rinnovare il legame tra uomo e ambiente, regalando a chi lo visita un’esperienza unica tra colori, profumi e suggestioni della stagione più poetica dell’anno.

Maggiori informazioni e il programma completo sul sito www.oasizegna.com.