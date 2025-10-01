Al Santuario di Graglia la VI Giornata della Fratellanza e della Pace

Al Santuario di Graglia avrà luogo la VI Giornata della Fratellanza e della Pace, in programma nella giornata di domenica 5 ottobre.
Si comincia alle 10.30 con la Santa Messa, a cui seguirà la mattinata dedicata al Forum delle Religioni con la presentazione delle varie realtà. Dopo il pranzo, si riprenderà alle 15 con la tavola rotonda sul tema “Vivere la fratellanza”. A tale incontro prenderanno parte diversi esponenti e rappresentanti religiosi.
Infine, alle 16.30, si terrà il Concerto per la Pace, con musiche di vari compositori.