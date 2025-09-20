BIS Biella Saperi e Sapori: il territorio si racconta attraverso gusto e tradizione FOTO

BIS Biella Saperi e Sapori: il territorio si racconta attraverso gusto e tradizione

Nella raffinata cornice di Villa Boiffo, nel cuore della città e immersa nel verde del suo giardino storico, è stata presentata la quarta edizione di BIS – Biella Saperi e Sapori, l’appuntamento che unisce cultura gastronomica, identità territoriale e valorizzazione delle eccellenze locali. Una vera e propria esperienza sensoriale del gusto, capace di stimolare palato e olfatto e di consolidare l’immagine del Biellese come destinazione sempre più attrattiva anche dal punto di vista enogastronomico.

La presentazione ufficiale si è tenuta giovedì 18 settembre, alla presenza degli organizzatori e dei partner. L’evento, in programma sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, è promosso e ideato da Fondazione Biellezza, organizzato da Corto Circuito in collaborazione con Bolle di Malto, Ben Cuncià, ATL Terre Alto Piemonte, GAL Montagne Biellesi e Biella Città Creativa UNESCO. Obiettivo: trasformare la ricchezza delle produzioni tipiche e delle tradizioni locali in una risorsa turistica di qualità.

Un format che cresce e si rinnova

Per l’edizione 2025, BIS si concentra su tre pilastri fondamentali:

- Degustazioni di birre artigianali e prodotti tipici;

- Visite ai produttori locali, per scoprire da vicino processi, saperi e passioni;

- Polenta d’Autore, una novità assoluta, che anticipa il festival diffuso Ben Cuncià (7–9 novembre 2025), dedicato al piatto simbolo della tradizione biellese, la polenta concia.

Sono oltre venti le iniziative diffuse sul territorio, coinvolgendo cantine, caseifici, birrifici, produttori di pasticceria e biscotti, fino ai musei d’impresa. Un calendario che trasforma l’intero Biellese in un grande palcoscenico di gusto, cultura e convivialità.

Il programma nel dettaglio

Sabato 4 ottobre

La giornata inaugura con un doppio appuntamento a Palazzo Ferrero:

alle 11.00, la masterclass “Dolce Luppolo” propone un sorprendente abbinamento tra tre birre artigianali locali (Elvo, Un Terzo e Beer In) e le raffinate creazioni della Pasticceria Massera;

alle 17.30, “Radici e Fermenti” porta in degustazione tre birre che raccontano diverse ispirazioni, dalle tradizioni brassicole europee alle sperimentazioni più moderne, accompagnate da salumi e formaggi del territorio.

Entrambe le masterclass saranno guidate da Fulvio Giublena, Beer Sommelier AIS, e dai Beer Expert di Bolle di Malto.

Nel pomeriggio, spazio ai produttori con l’appuntamento a Mosca 1916 (15.30–18.30), dove Cascina Albertana di Netro presenterà la sua “feta” di capra in salamoia, mentre Castello di Montecavallo farà degustare il vermouth Super Sidera.

La birra artigianale sarà protagonista anche con le visite guidate al Birrificio Elvo (16.00) e al Birrificio Un Terzo (18.00), entrambe seguite da degustazioni abbinate a formaggi e salumi locali.

Alle 18.30, al Museo del Formaggio e dell’Alpicoltura – Caseificio Rosso, l’appuntamento “Tradizioni in fermento” offrirà un percorso tra gusto e cultura alpina, con visita al museo e degustazioni che intrecciano birre locali e formaggi d’eccellenza.

Domenica 5 ottobre

La seconda giornata si apre con “Andar per funghi” all’Oasi Zegna (9.00–16.00): un’escursione guidata con i micologi, seguita da pranzo tematico al Bucaneve Wellness Hotel & Restaurant e conclusa con una mostra scientifica delle specie fungine dell’Oasi.

Alle 10.00, le Tenute Sella ospiteranno la degustazione guidata “Le DOC Biellesi”, un viaggio tra Lessona e Bramaterra, i vitigni nebbiolo e la storia di una delle cantine simbolo del territorio.

Parallelamente, dalle 10.30 alle 19.00, il Borgo di Castellengo accoglierà la manifestazione “Arti e antichi mestieri”, tra visite guidate, Land Art, laboratori, mostre, spettacoli e punti ristoro.

Sempre dalle 10.30, tre dimore storiche – Castello di Montecavallo, Villa Era e La Malpenga – apriranno le porte per “Dimore diVino”, un percorso che unisce storia, paesaggio e cultura del vino, con degustazioni e workshop.

Alle 11.00, il giardino de La Bürsch si animerà con il Mercatino d’autunno, mentre a Rosazza il Ristoro La Valligiana proporrà, dalle 12.00, un menù speciale pensato per esaltare le birre artigianali locali.

Il pomeriggio sarà scandito dal concerto dei Damasco al Parco dell’Ortone di Rosazza (14.30), con atmosfere di Universal Rock e degustazioni di birre artigianali, e dal laboratorio interattivo “L’Oro del Cibo. La pralina biellese” al Museo Antico Forno Massera (14.00–17.00), dedicato alla lavorazione del cioccolato.

A chiudere la manifestazione, la visita guidata con degustazione al Birrificio Beer In (16.00–18.00).

Per info e prenotazioni

Gli eventi prevedono modalità di iscrizione e costi differenziati.

Sito ufficiale: www.fondazionebiellezza.it

Contatti: Federico Amato – federico.amato@efficere.it – +39 348 5261626