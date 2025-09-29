A Ternengo torna la Festa della Lana, al via la 23° edizione FOTO

Torna anche quest'anno la Festa della Lana a Ternengo e siamo arrivati alla 23^ edizione.

Ecco il programma della domenica 5 ottobre 2025:

La manifestazione inizierà alle ore 10,30 con l'apertura del mercatino artigianale. Alle 11,00 seguirà l'inaugurazione alla presenza della Autorità con la presentazione della nuova opera realizzata con la lana che quest'anno è stata realizzata con l'aiuto degli ospiti del centro diurno Alzheimer del Cerino Zegna di Mongrando. Alle ore 12,00 intermezzo gastonomico a base di polenta concia, polenta fritta e uova, agnellone, tapulun, formaggi e dolci. Nel pomeriggio alle 14,30 dimostrazione della tosa manuale delle pecore con l'uso delle cesoie.

Durante la manifestazione viene dimostrato come si " filava" la lana. Nel pomeriggio grande transumanza, un gregge di oltre 1000 pecore, con capre, asini e mucche sfilerà per il paese verso la Baraggia (il passaggio del gregge è subordinato alle condizioni meteorologiche negli alpeggi)

Vi aspettiamo numerosi!!!

Navette gratuite dai parcheggi.

📍 Come arrivare

Da Carisio: segui Biella, poi Mottalciata–Cossato e Valdengo–Ronco

Da Santhià: segui Cavaglià–Biella, poi tangenziale, svolta a sinistra per Ronco-Ternengo

Dal Canavese: via Borgofranco–Biella, poi tangenziale, penultima uscita, svolta a sinistra per Ronco-Ternengo

Informazioni:

Pro Loco Ternenghese APS

Fraz. Chiesa 1, 13844 Ternengo (BI)

328 7227284 | 331 8088375

prolocoternengo@gmail.com