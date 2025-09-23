MTB, torna la decana delle Granfondo piemontesi: ecco la Prevostura di Lessona

La Granfondo più antica del calendario piemontese torna il prossimo 5 ottobre per un’edizione ancora più sfavillante. La Prevostura Mtb, l’appuntamento classico di Lessona, deve la sua fama al suo tracciato che non presenta particolari asperità (anche se le salite della Prevostura e della Croce di Masserano si fanno sentire), ma è un susseguirsi di saliscendi che alla resa dei conti lo rendono molto duro soprattutto perché invita a ritmi alti che alla fine fanno selezione.

Si viaggia per boschi, vigne, pascoli e antichi borghi in uno spaccato ideale per definire la bellezza e la suggestione di questa particolare zona del Biellese. La lunghezza del tracciato è di 48 km, per un dislivello di 1.350 metri, assolutamente praticabile anche in caso di pioggia.

La pendenza massima toccata è il 22%. L’epicentro della manifestazione sarà al Palazzetto dello Sport della via per Masserano, che ospiterà tutti i servizi (segreteria, spogliatoi e docce, ristoro finale, pasta party, premiazioni) e dal cui piazzale antistante la gara prenderà il via alle 9.45.

A fine gara premiati i primi 5 arrivati e di tutte le categorie. La gara, per gli organizzatori ha anche la forte funzione di valorizzazione del territorio, promuovendo anche attraverso un evento agonistico il valore cicloturistico di una zona affascinante ancorché misconosciuta e che merita ulteriori investimenti per farla conoscere sempre di più.