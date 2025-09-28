Gruppo Alpini Occhieppo Inferiore, 95° anniversario tra concerti, sfilata e messa solenne FOTO

Occhieppo Inferiore si prepara a festeggiare un traguardo importante: i 95 anni dalla fondazione del locale Gruppo Alpini. Dal 3 al 5 ottobre il paese sarà animato da tre giornate di appuntamenti che uniscono musica, celebrazioni ufficiali e momenti di comunità.

Il programma prenderà il via venerdì 3 ottobre con una serata corale che vedrà esibirsi i cori ANA Stella Alpina, Monte Mucrone e il coro Cuori in Coro dell’Istituto comprensivo di Gaglianico.

Sabato 4 ottobre, alle 21, in piazza Wojtyla sarà la volta della Fanfara Alpina Valle Elvo, protagonista di un concerto con carosello.

Domenica 5 ottobre sarà la giornata clou dei festeggiamenti. Alle 8.30 è previsto l’ammassamento presso la sede del gruppo, seguito dall’alzabandiera e dalla sfilata accompagnata dalla fanfara. A seguire, la deposizione di una corona al monumento degli Alpini e, alle 11, la Santa Messa alla chiesa della Confraternita, con la benedizione del nuovo gagliardetto. Alle 13.30 il pranzo sociale si terrà presso la sede ANA di Biella.

Il Gruppo Alpini di Occhieppo Inferiore conta oggi 105 iscritti tra soci e amici. Guidato dal capogruppo Federico Mosca e dal vicecapogruppo Fabrizio Borali, è considerato tra le sezioni storiche del territorio. Dal 2010 la sede si trova in via Martiri della Libertà 33, concessa dal Comune; in precedenza era situata in via Aporti. Questi spazi non sono solo un punto di riferimento per i soci, ma anche un luogo di incontro per iniziative e attività aperte al paese.

Oltre alle attività associative, il gruppo è impegnato in iniziative di volontariato: dal supporto alla casa di riposo Cerino Zegna alla collaborazione con le scuole e con l’amministrazione comunale. Una presenza discreta ma costante, che testimonia come i valori alpini si traducano in gesti concreti al servizio degli altri.

Il 95° anniversario non è solo una celebrazione del passato, ma anche un’occasione per ribadire l’attualità del ruolo degli Alpini.

Con musica, cerimonie e momenti di condivisione, Occhieppo Inferiore si prepara dunque a rendere omaggio a un gruppo che, da quasi un secolo, rappresenta un pezzo importante della sua identità.