Tutto pronto a Mosso di Valdilana per la Sagra dei Funghi. L'evento è in programma domenica 5 ottobre, alle 12, in località Boschi. Per l'occasione, avrà luogo un grande pranzo, con polenta, funghi, grigliate e molto altro. L'appuntamento è curato dall'Associazione Ricreativa ai Boschi.
martedì 30 settembre
lunedì 29 settembre
