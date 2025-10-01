Tutto pronto a Mosso di Valdilana per la Sagra dei Funghi. L'evento è in programma domenica 5 ottobre, alle 12, in località Boschi. Per l'occasione, avrà luogo un grande pranzo, con polenta, funghi, grigliate e molto altro. L'appuntamento è curato dall'Associazione Ricreativa ai Boschi.