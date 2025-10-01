Beerpu, tradizionale festa della birra in stile bavarese a Roppolo il 3-4-5 ottobre 2025

La Pro Loco di Roppolo è pronta a celebrare l'ottava edizione del "Beeropu", la tradizionale festa della birra in stile bavarese, che si terrà in occasione della festa patronale della Madonna del Rosario. L'evento prenderà il via venerdì 3 ottobre con l'apertura dello stand gastronomico, dove si potranno gustare le deliziose specialità bavaresi e una serata all'insegna della musica con Eporadio - Love Generation. Anche sabato sarà dedicato alle golosità e al divertimento, con la musica di Dj Frankie e FM a fare da colonna sonora. Come ogni anno, il vero punto di forza del "Beeropu" sarà la cucina. Il menù proporrà carni succulente come lo stinco, panini con carne di Angus e altre specialità, il tutto accompagnato da wurstel e bretzel. La regina indiscussa della festa sarà, ovviamente, la birra Paulaner, servita in tradizionali boccali di vetro.

Il "Beeropu" è ormai diventato un punto di riferimento tra le sagre autunnali del Biellese, motivo di grande orgoglio per la Pro Loco di Roppolo e i suoi instancabili volontari. Una vera e propria squadra lavora incessantemente in cucina, nell'organizzazione e al bancone del bar per garantire il successo di un evento che, ogni anno, registra il tutto esaurito.

La chiusura dei festeggiamenti, domenica, sarà dedicata alla tradizione, con la Santa Messa, un pranzo con specialità della tradizione piemontese e la processione.

Durante tutta la durata della festa sarà inoltre aperto il banco di beneficenza allestito dal Comitato Mamme di Roppolo nella sede. Si potranno vincere ricchi premi e tutto il ricavato verrà devoluto all'associazione per eventi dedicati ai meno giovani del paese

Per poter cenare al "Beeropu" è necessaria la prenotazione ai seguenti numeri:

· 348/9127413 (Alessandro)

· 340/4522408 (Elisa)

· 339/5450875 (Nicola)

Non mancate a questa fantastica occasione per immergervi nell'atmosfera bavarese e gustare ottime specialità!