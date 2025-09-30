A Viverone cresce l'attesa per il Periplo del Lago

Pochi giorni d'attesa per la seconda edizione del Periplo del Lago di Viverone, il giro a passo libero tra natura, storia e panorami, organizzato dalla CRI di Cavaglià. L'evento è in programma per domenica 5 ottobre, con ritrovo al parcheggio La Pinetina alle 8.30.
La partenza sarà alle 9 per un percorso di 18 chilometri della durata di oltre tre ore. La giornata sportiva si concluderà con un ristoro finale nei locali della casa degli Alpini di Viverone a base di polenta concia. Per informazioni: 328.0647794 o 348.7130774. Si raccomanda un abbigliamento comodo e adeguato alla gara.