Arti e Antichi Mestieri al Borgo di Castellengo, a Cossato va in scena la terza edizione

Domenica 5 ottobre il borgo di Castellengo si prepara ad accogliere la terza edizione de “Arti e Antichi Mestieri al Borgo”, un evento che trasforma l’intero borgo in un grande laboratorio a cielo aperto di cultura, arte, tradizioni e creatività.

La manifestazione si svolgerà dalle 10.30 alle 18.30 e propone un programma ricco e articolato, pensato per coinvolgere visitatori di tutte le età e offrire esperienze diverse, che uniscono la riscoperta del patrimonio storico e naturale alla partecipazione diretta ad attività artistiche e artigianali. Il cuore culturale della giornata sarà l’Ecomuseo, aperto per l’intera durata della manifestazione con visite guidate ai due piani, inclusi il piano terreno e il Centro Visite Baraggia.

Qui sarà possibile approfondire la storia del territorio e conoscere il progetto “The Walk”, con percorsi dedicati alla Land Art e all’arte contemporanea in dialogo con la natura. All’interno dell’Ecomuseo saranno allestite mostre di Valentina Paolini, con opere che evidenziano i dettagli della natura, e una selezione di fotografie del parco di Land Art di Tresseri, che permettono di apprezzare la fusione tra arte e paesaggio. Le visite guidate saranno curate al mattino dagli operatori del progetto The Walk e nel pomeriggio da un operatore RMB, garantendo approfondimenti e spiegazioni adatte a tutti i visitatori.

Alle 10.30, con ritrovo alle 10.15 presso la chiesa di San Pietro e Paolo, prenderanno il via due camminate guidate lungo i percorsi di Land Art del progetto “The Walk”. Il primo itinerario avrà una durata di circa 45 minuti, con partenza dalla chiesa e passaggio attraverso il castello fino all’Ecomuseo. Il secondo percorso sarà più lungo, di circa un’ora e mezza, includendo anche la zona del Foresto prima di fare ritorno all’Ecomuseo.

Queste escursioni consentiranno ai partecipanti di vivere il borgo e i suoi dintorni attraverso un’esperienza immersiva tra arte, storia e natura. Per tutta la giornata, nel parcheggio dell’Osteria della Villa, sarà allestito un mercato di hobbisti a tema medievale curato dall’associazione M.A.R.E.S., affiancato da un mercatino di prodotti tipici locali, offrendo così al pubblico la possibilità di scoprire antichi mestieri, artigianato e le eccellenze gastronomiche del territorio.

Nel cortile interno del castello di Castellengo sarà inoltre visitabile una mostra di pittura realizzata dagli artisti del gruppo Incontri d’Arte, arricchendo l’evento con proposte culturali e visive. Dalle 13 prenderanno il via numerosi laboratori artistico-didattici, pensati per adulti e bambini. Tra questi: acquerelli con Paola Merlin, realizzazione di cestini e ghirlande con Stefania Seminara, manipolazione dell’argilla con la Scuola delle Terrecotte Aps di Ronco Biellese, lavori a maglia con il gruppo volontari “Tu, noi… incontriamoci” di Gifflenga, taglio del vetro e legatura a piombo con Laura Api, craft per bambini con l’Associazione Intorno al Castello e pittura collettiva e bodypainting con Diana Rivadossi.

Alle 14.15 e alle 15.15, all’interno delle Cantine Centovigne del castello, sono previsti laboratori di teatro-danza a tema vino, curati dall’Opificio dell’Arte di Biella, che aggiungono un ulteriore elemento di interazione e spettacolo alla giornata. La chiusura dell’evento è prevista alle 16 con i saluti istituzionali, seguiti dalla musica della Banda di Mottalciata, che accompagnerà la conclusione della manifestazione, celebrando la tradizione musicale locale L’evento, sostenuto dal comune di Cossato e in collaborazione con la Parrocchia di Castellengo, rappresenta una preziosa occasione per vivere il borgo in tutte le sue sfaccettature: dalla storia e dall’architettura alla natura e all’arte, fino ai mestieri e alle tradizioni locali. Una giornata che unisce comunità, creatività e memoria, invitando grandi e piccoli a immergersi in un’esperienza unica tra cultura, divertimento e scoperta.