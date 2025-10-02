A Piedicavallo è in arrivo l'annuale Festa Sociale. A realizzarla la Società degli Operai per la giornata di domenica 5 ottobre. Come da programma, alle 10.30 è previsto il ritrovo nei locali della sede, a cui seguirà la Santa Messa delle 11 in memoria dei soci defunti. La mattinata si concluderà con un aperitivo e un pranzo in compagnia.
