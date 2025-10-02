Benna, la Biblioteca civica riapre il 5 ottobre con “Alla ricerca del nettare”

Benna si prepara a vivere una domenica speciale. Il 5 ottobre, dalle 15 alle 19, la Biblioteca civica riaprirà le sue porte alla comunità con una giornata ricca di iniziative dal titolo evocativo: “Alla ricerca del nettare”.

Per l’occasione, la biblioteca, in collaborazione con il Comitato di Gemellaggio di Benna, ha organizzato un programma che unisce cultura, gioco e socialità.

Il pomeriggio si aprirà con una caccia al tesoro a tema dolcezza, pensata per coinvolgere le famiglie e i più piccoli, seguita da una merenda conviviale. Non mancheranno momenti dedicati anche agli adulti: tra le iniziative più curiose spicca lo “scambia libri”, un’occasione per dare nuova vita ai propri volumi preferiti. Chi desidera partecipare potrà portare un libro ben incartato e corredato da una breve frase descrittiva, trasformando lo scambio in un vero e proprio “appuntamento al buio con un libro”.

«La riapertura della biblioteca – sottolineano gli organizzatori – non è solo un ritorno a uno spazio fisico, ma un invito alla comunità a riscoprire il valore della lettura, del confronto e della condivisione».

Un evento che unisce divertimento, cultura e socialità, con l’obiettivo di riportare la biblioteca al centro della vita del paese e di farla tornare ad essere un punto di riferimento per tutte le generazioni.