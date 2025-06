Tante cose da fare a Biella sabato 28 e domenica 29 giugno

Sabato 28 giugno

- Biella (BI) - Meeting Regionale - 1° Trofeo Città di Biella - 2a giornata PISTA Biella (BI) DLT Pareti DR/GA Bottero GP Altavilla R., DT Margarini giudici VC: Ricceri S., Ricceri A.-TO: xxx corsisti GR: Ricceri A. + corsisti pro: Hary, Russo, Sicari M.

- Cossato, premiazione ASD città di Cossato ore 18,30 mercato coperto

- Brusnengo, pomeriggio crime con Elisabetta Cametti, presso le medie alle 17

- Netro, festa per i 210 anni della banda musicale

- Biella Oropa, Visite guidate al Sacro Monte di Oropa, Patrimonio UNESCO dalle 15 Ritrovo alle 14.45 davanti ai cancelli del Santuario. Durata: circa 1 ora e 30 minuti

- Lessona Summer Festival

- Pollone, Torre Martini (Parco Burcina), dalle 21 Conferenza e performance - Alfredo Frassati: Un conservatore Illuminato - aspetti biografici editi ed inediti"

- Biella, via Serralunga 27, dalle 10 a 00, Inaugura la 27esima edizione di Arte al Centro, la rassegna annuale di Fondazione Pistoletto Cittadellarte. In programma la presentazione di un nuovo spazio espositivo: il Palazzo del Buon Governo, dove saranno ospitate mostre inedite di Cittadellarte, con Biella Città Arcipelago, e di Michelangelo Pistoletto.

- Biella, inaugurazione di BiellaDanza in urbana dai giovani danzatori di Art’è Danza che partendo alle 17.30 da Piazza Vittorio Veneto si fermeranno in alcuni punti del centro storico dando un assaggio della coreografia per condurre il pubblico fino alla nuova piazzetta pedonale alla partenza della funicolare dove alle 19 i danzatori di Pratiche di Slancio interpreteranno la versione integrale della coreografia.

- Biella, OUR VISION – FESTIVAL DEI GIOVANI Città Studi, dalle ore 14.30 a cura Commissione Giovani Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

- Vigliano, Alpini in festa

- Biella, BIWILD MUSIC FESTIVAL – FESTIVAL DEI GIOVANI Città Studi, dalle ore 17 a cura Associazione Stile Libero e Fondazione Biellezza

- Zubiena, festa della Birra

- Brusnengo, festa patronale Santi Pietro e Paolo

- Valdilana, presentazione Ritrovato Festival presso casa Regis ore 12

- Tollegno, festa di San Germano

- Località Robiolio - Valle Mosso - 13835 Valdilana (BI), dalle 21,15 Canta 90. Con la Compagnia Teatrale Carovana al Parco Reda, un viaggio nella musica per rivivere insieme storie ed emozioni degli anni ’90! L’evento è inserito nella rassegna “Festivaldilana” organizzato dal Comune di Valdilana con la collaborazione degli Amici del Parco Reda.

- “Alla ricerca dei porcini nell'Oasi Zegna”

- Pettinengo, due giornate dense di incontri, letture, testimonianze, musica e momenti conviviali per ritrovarsi insieme a tutte le realtà che nel tempo hanno condiviso valori, visioni e percorsi comuni.

- Benna, festa ad San Peru

- Gaglianico, festa San Pietro, ore 12 arrivo “Staffetta sulle strade dei Vini Reali e dei Risi Biellesi”

- Benna, inaugurazione mostra MApp Hotel 16,30, Tour tra le stanze-opera, momenti di condivisione, un live painting esclusivo, aperitivo e piccole sorprese pensate con il cuore.

- Valle San Nicolao, esposizione auto da Rally storiche

- Graglia, festa della Birra a Casola dei Campra

- Andorno, Torneo di calcio a 5 24 ore

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 Salita alla cupola della Basilica Superiore

- Graglia, ristoro Rocchi, cena per aiutare Nata Libera associazione per il recupero di animali selvatici

Domenica 29 giugno

- Tollegno, festa di San Germano, ore 10 santa Messa presieduta dal Vescovo con il coro Le Voci del sabato Sera di Tavigliano, alle 11,30 trasferimento in oratorio si note banda Rossini di Ponderano, benedizione dei mezzi

- Andorno, Torneo di calcio a 5 24 ore

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 Salita alla cupola della Basilica Superiore

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, alle 16,30 nell’ambito della Rassegna per il Giubileo, domenica 29 giugno il santuario ospiterà il coro Note sui registri.

- Valle Mosso, 13° Raduno Alpini Valle Mosso al Santuario della Brighiera

- Biella Oropa, visite guidate

- Biella, presso Opificiodellarte stage BiellaDanza con lezioni non stop (dalle 9 alle 20) di livello intermedio ed avanzato di danza classica, modern e contemporanea e riequilibrio posturale, nel quale si conferma la presenza di alcuni “big” della danza

- Muzzano, gli Amici di Bagneri con il Comune di Muzzano e la Rete Museale Biellese propongono una facile escursione per scoprire questa valle, risalendo l’antica “Roggia dei Saraceni” e la strada per Bagneri fino al ponte sulla Janca dove si trova un’importante presa di acqua potabile; da lì, dove un tempo sorgeva un Mulino, si prosegue verso Bagneri, lungo la mulattiera secolare tra baite e pascoli.

- Panoramica Zegna, 44ª edizione del Trofeo Argimonia, la tradizionale corsa in montagna a coppie organizzata dal Gruppo Scout Trivero 1° - Cossato 4°. Appuntamento atteso che unisce sport, spirito di squadra e amore per la montagna.

- Biella, 1° car meeting Biella, al centro commerciale Gli Orsi dalle 10,30 alle 16,30

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, alle 16 Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese

- Benna, San Peru, Bike Tour e Wine experience, ritrovo ore 9 via delle Viare Lunghe

- Pettinengo, due giornate dense di incontri, letture, testimonianze, musica e momenti conviviali per ritrovarsi insieme a tutte le realtà che nel tempo hanno condiviso valori, visioni e percorsi comuni.

- Netro, festa per i 210 anni della banda musicale

- Salussola Monte, via Duca d'Aosta 7, dalle 14,30 apertura Museo dell'Oro e della Pietra di Salussola

- Candelo, "Candelo. Passeggiata dei mulini". Si tratta di una passeggiata culturale organizzata in collaborazione con il FAI, l'Associazione Culturale CDR e la Biblioteca Civica Livio Pozzo.

- Valdilana, Visite guidate a Casa Zegna

- Biella, FESTIVAL ITER VOCIS Santuario di Oropa

- Zubiena, festa della Birra

- Biella Oropa, Via Santuario di Oropa 480, Biella, dalle 16 Festival Iter Vocis

- Biella Riva, mercatino dell'Antiquariato

- Santuario della Brughiera, raduno Alpini Valle Mosso

- Rosazza, Polenta Concia al parco

- Castelletto Cervo, festa Santi Pietrone Paolo

- Brusnengo, festa patronale Santi Pietro e Paolo

- Benna, festa ad San Peru

- Biella, Cossila San Giovanni saluta don Perini

- Vigliano, Alpini in festa

- Campiglia, aspettando l'evento “Valle dell’Acqua"

- Cossato, le parrocchie di San Martino e San Defendente sono in festa per i 50 anni di ordinazione sacerdotale di don Mario Marchiori.

- Quaregna Cerreto, 4 passi a colori....ritrovo ex O'connor 15,30, evento organizzato da Pro Loco AQuaregnaAps , Pro loco Valdengo, Amici sportivi di Valdengo, 16,30 doccia di colori e partenza passeggiata

- Gaglianico, festa San Pietro

- Soprana, Coppa CsaIN Piemonte MTB XC 2025, La Sopranissima , ritrovo alle 8 al rifugio la Sella

- Lessona Summer Festival, ore 21, ingresso gratuito, tributo ai Pinguini Tattici Nucleari

MOSTRE

- Via Cascina Emilia 6, Pollone (BI), Mostra “Anima Mundi" di Marita Cavaliere

- Pray, dal 22 giugno al 27 luglio, la Fabbrica della Ruota di Pray ospiterà la mostra “Moto Mello alla Fabbrica della Ruota” , curata da Aurora Marinello e Danilo Craveia. L’esposizione è dedicata alla straordinaria attività motoristica dei fratelli Albino e Giuseppe Mello di Valle Mosso, che negli anni Trenta e Quaranta del Novecento realizzarono ben 145 prototipi di motociclette.

- Salussola Monte, via Duca d'Aosta 7, Apertura Museo dell'Oro e della Pietra di Salussola

- Valdilana, da sabato 17 maggio a domenica 16 novembre 2025, gli spazi di Casa Zegna a Trivero Valdilana (Biella) accolgono un racconto visivo che intreccia fabbrica, comunità e natura, in armonia con i temi che si inscrivono nella linea di azione della Fondazione.

- Biella, via Seminari, 3 Dialoghi. Longoni Balla Mirò e altri Maestri dal Museo del Territorio Biellese fino al 28/09

- Sordevolo, V Appuntamento Angela Lobefaro . Soulscape Report; Villa Cernigliaro, La Serra dei Leoni 25 maggio > 6 luglio da giovedì > domenica ore 15 > 19:00

- Biella, dal 31 maggio al 14 settembre 2025 a Biella Piazzo, nei due complessi storici di Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa, si terrà la VI edizione della rassegna “Viaggio, Orizzonti, Frontiere, Generazioni”. Palazzo Ferrero Corso del Piazzo 25 | Biella Piazzo; Palazzo Gromo Losa Corso del Piazzo 22/24 |; Biella Piazzo; panificio Maurizio Sella Via Corradino Sella, 6, Biella Piano presso Fondazione Sella; Orari di apertura: sabato e domenica 10:00 19:00, Apertura straordinarie: 2 giugno, 15 agosto 2025 10:00 19:00.

- Orario dalle ore 9 alle 19, Pettinengo, via G.B. Maggia, 2 "In Blu - Coperte delle valli Biellesi", fino al 6 luglio

- SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5, fino al 18/10 "UN COMPAGNO DI LOTTA..." Le donne nella Resistenza biellese. Orari mostra: martedì dalle ore 20 alle 22 - domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.