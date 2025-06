Città Studi ospita "Our Vision": tavoli tematici, rete e protagonismo giovanile

Si svolgerà sabato 28 giugno dalle ore 14.30 alle 18.00, a Città Studi l’evento “Our Vision” promosso dalla Commissione Giovani della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella con il supporto della Fondazione e Ashoka Italia. L’iniziativa è inserita nel primo “Festival dei Giovani” realizzato in collaborazione con varie associazioni ed enti del territorio nell’ambito di “Biella estate” e ha come obiettivo quello di presentare la Commissione Giovani come motore di cambiamento per le giovani generazioni; celebrare il protagonismo giovanile a Biella, riconoscendo e valorizzando le iniziative e i progetti che i giovani stanno già portando avanti; ispirare all’essere changemaker (protagonisti del cambiamento), stimolando i partecipanti a pensare in modo innovativo e ad assumersi la responsabilità di generare un cambiamento positivo nel proprio territorio; favorire lo scambio di idee e progetti tra giovani e organizzazioni della società civile, creando opportunità di collaborazione e crescita reciproca; iniziare un percorso di creazione di una rete tra giovani, istituzioni, associazioni, organizzazioni.

Durante il pomeriggio del 28 giugno a Città Studi si terranno a tavoli tematici su argomenti reali e urgenti. Ogni tavolo è un’occasione per confrontarsi, proporre idee e ascoltare storie che ispirano. Nel dettaglio saranno: Centro di aggregazione giovanile: Uno spazio che oggi manca, ma che potrebbe fare la differenza; Parliamo di benessere: Ascolto, confronto e strumenti per orientarsi; AttrAzioni Universitarie: Tra attrazione e azione: Città Studi come leva per il futuro di Biella; Ragazzi in circolo: Come costruire esperienze significative per le giovani generazioni; Valorizzazione urbana del territorio biellese: Ripensare gli spazi per rigenerare comunità ; La montagna dei giovani: Tra paesaggi da custodire e prospettive di sviluppo; Costruire alleanze: Esperienze a confronto tra giovani e istituzioni.

“Con “Our Vision” i ragazzi della Commissione Giovani hanno dimostrato non solo capacità di progettazione e ascolto, ma anche la volontà di assumere un ruolo propositivo e responsabile all’interno dell’ecosistema territoriale. Questo percorso testimonia la centralità della Commissione nella strategia della Fondazione e la coerenza con l’impegno espresso nel Documento Programmatico Pluriennale 2025-2028, volto a valorizzare il capitale umano e a costruire un Biellese più inclusivo, creativo e orientato al futuro in un’ottica di generatività sociale. Bravi ragazzi, la Fondazione è fiera di voi ed è al vostro fianco!”, commenta il Presidente Michele Colombo.