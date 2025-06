Biella città per i giovani? Il Festival 2025 lancia la sfida con un mese di eventi e creatività FOTO

È cominciato ufficialmente il Festival dei Giovani 2025, un progetto che per tutto il mese di giugno trasformerà Biella in un laboratorio a cielo aperto dedicato alla creatività, all’impegno e all’energia delle nuove generazioni. Dopo il Wild Young Festival ospitato a Palazzo Ferrero nei giorni scorsi, domani sarà la Giornata Dell’arte e Della Creativita’ Studentesca 2025. Poi il calendario prosegue Conifer, Our Vision e in chiusura Biwild Music Festival il 28 giugno.

Un progetto quello del Festival dei Giovani 2025 che propone un fitto palinsesto di eventi, tra incontri, musica, attività artistiche, laboratori e momenti di svago, pensati per coinvolgere i ragazzi come protagonisti attivi e non semplici spettatori, nato dalla collaborazione tra numerose realtà giovanili del territorio. Tra queste Bi Young, la Consulta Studentesca provinciale e la Commissione Giovani della Fondazione Cassa di Risparmio, in sinergia con istituzioni locali e partner pubblici e privati come il Comune di Biella, la Provincia, la Fondazione Cassa di Risparmio e Fondazione BIellezza.

L’obiettivo è chiaro: offrire spazi di ascolto, espressione e crescita, dove i giovani possano contribuire alla costruzione di una società più inclusiva, sostenibile e partecipata.

Le attività si svolgeranno in diversi punti strategici della città – da Palazzo Ferrero a Cittadellarte, fino a Città Studi – con l’intento di raggiungere e coinvolgere tutte le fasce della popolazione giovanile.

"È stato un lavoro di squadra, abbiamo unito le forze per realizzare questo calendario del mese di giugno - ha esordito l’assessore alle Politiche Giovanili della Città di Biella Edoardo Maiolatesi - . Si vuole dare l'opportunità anche ai nostri ragazzi di stare qua, sul territorio, per dare la possibilità sia di parlare con loro, sia anche di poter scrivere qualche cosa di loro. Investire per iniziative come questa significa costruire una comunità più viva, partecipata e consapevole. Ringrazio tutti i giovani coinvolti per l’energia, le idee e l’entusiasmo che stanno mettendo in questo progetto. Per questa Amministrazione l’attenzione verso i giovani è una priorità"

Per il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Michele Colombo il tema giovani è un tema che è caro a tutti. "Io credo, spero, che questo primo coordinamento in questo mese di giugno, sia il primo passo verso un'attività permanente e che ragazzi inizino a coordinarsi, incrociare tra loro anche le stesse iniziative e noi, meno ragazzi, con la responsabilità anche magari di investire risorse assecondare questo loro lavoro perché è stato un bel lavoro. C'è sempre da fare, però quello con i giovani è sicuramente il lavoro che va nella giusta direzione. Noi come fondazione ci siamo, già ora con la collaborazione con la provincia. C'è molto da lavorare e credo che sia importante che anche i ragazzi inizino a lavorare insieme, a noi è responsabilità di aiutarli in questo percorso, grazie".

“Sono estremamente soddisfatto che su un tema così importante come quello dei giovani si stia trovando sintonia e collaborazione sul territorio - dichiara il Presidente di Fondazione BIellezza Paolo Zegna -. È importante pensare a loro, ma è fondamentale fare qualcosa concretamente con loro. Fondazione BIellezza ha realizzato e sta realizzando iniziative per restituire ai giovani l’orgoglio di essere biellesi, per farli sempre più diventare i primi ambasciatori del proprio territorio e per far sì che in ognuno di loro cresca l’orgoglio della “biellesità”, virus benefico da diffondere il più possibile. A noi resta l’impegno nel generare occasioni di aggregazione come BIWILD per ritrovarsi insieme in allegria e con la gioia di condividere momenti di divertimento (magari invitando gli amici “da fuori” per far conoscere loro la parte migliore del Biellese) ma anche momenti culturali di scoperta e conoscenza del territorio. Ai giovani chiediamo partecipazione e impegno, così come ci insegnano le camminate che facciamo sulle nostre amate montagne per raggiungere, magari con qualche fatica, obiettivi appaganti e di grandi vedute.”

"Dobbiamo essere sinceri. Se vogliamo una società in cui si conviva con i ragazzi, dobbiamo partire dai mondi che i ragazzi vivono. Dalle scuole, cercando di dotarli di strumentazioni, di scuole più il tecnologiche possibili - per il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo - .Non possiamo pensare di trattenere i giovani sul territorio e di fare manifestazioni a loro favore e poi arrabbiarci se alle 10 e mezza di sera troviamo la strada sporca. Lo scopo è anche rendere le strade movimentate. Se questo è stato positivamente accolto all'Adunata, ora sta a noi, a loro, il compito che questo diventi un mood se non permanente, almeno, voglio dire, ripetuto in estate. Ha ragione Paolo Zegna quando dice che dovremmo cercare di mettere in piedi un evento che stia in piedi tutto l'anno, in determinazione diverse, ma questo è lo scopo. Dobbiamo essere attivisti e tolleranti. Perché questa è una città, un territorio, che se avesse tolleranza a favore delle manifestazioni dei giovani potrebbe avere partite immense".

Di seguito il programma degli eventi:

3 e 4 giugno; Wild Young Festival Palazzo Ferrero, dalle ore 9 alle 19 a cura Associazione Stile Libero

Venerdì 6 giugno, Giornata Dell’arte E Della Creativita’ Studentesca 2025 , Fondazione Pistoletto Cittadellarte, dalle ore 12 a cura Consulta Giovanile Studentesca e Fondazione Pistoletto Cittadellarte onlus

Sabato 21 giugno, Conifer Tornei sportivi, talk e dj set Città Studi, dalle 14 a cura Associazione Bi Young

Sabato 28 giugno Our Vision Città Studi, dalle ore 14.30 a cura Commissione Giovani Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Sabato 28 giugno Biwild Music Festival Città Studi, dalle ore 18 a cura Associazione Stile Libero e Fondazione BIellezza