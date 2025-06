Arriva l'estate, a Rosazza torna la polenta concia della Pro Loco

Come in tutte le estati, torna la mitica polenta concia della Pro Loco di Rosazza. L'appuntamento enogastronomico è in programma per questa domenica, 29 giugno, al parco comunale del borgo. L'inizio della distribuzione avrà luogo alle 12.30. Preparati piatti e pentoloni per piatto da assaporare completamente nella suggestiva cornice dell'alta valle del Cervo.