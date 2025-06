Quaregna Cerreto e Ronco di Cossato in festa per i 50 anni di sacerdozio di don Mario Marchiori

A Cossato le parrocchie di San Martino e San Defendente sono in festa per i 50 anni di ordinazione sacerdotale di don Mario Marchiori. Un traguardo che sarà celebrato nella chiesa di San Defendente alle 10 di domenica 29 giugno, in occasione della Solennità dei Santi Pietro e Paolo.

Qui, il 29 giugno 1975, il parroco aveva officiato la sua prima messa dopo l'ordinazione in cattedrale, a Biella, il giorno prima. In tale occasione, chi vorrà, potrà deporre un libero contributo nel cesto in fondo alla chiesa prima o dopo la funzione. Le offerte saranno utilizzate per alcuni interventi nelle quattro chiese, per le famiglie bisognose e come espressione di amicizia, vicinanza e gratitudine a don Mario, parroco da 31 anni a Quaregna Cerreto (San Martino) e da 41 a Ronco di Cossato.

Al termine della messa, avrà luogo un aperi-pranzo in compagnia. Nessuno è autorizzato a passare per le case a raccogliere le somme in denaro a nome della parrocchia.