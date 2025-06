Sabato si parte alla ricerca dei porcini nell'Oasi Zegna

Un evento da non perdere per gli appassionati di funghi. Sabato 28 giugno avrà luogo l'appuntamento del Gruppo Micologico Biellese “Alla ricerca dei porcini nell'Oasi Zegna”, di scena dal Bocchetto Sessera all'Alpe Montuccia. Il ritrovo sarà alle 9 nel piazzale del Bocchetto Sessera. Per info: 344.1193830.