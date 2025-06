Da Topo Gigio a Mauro Repetto: sarà un'estate ricca di eventi con il Lessona Summer Festival 2025

Mauro Repetto degli 883, Topo Gigio, Ivan Cattaneo. Questi sono solo alcuni dei grandi ospiti dell'edizione 2025 del Lessona Summer Festival. Il grande evento estivo avrà inizio il 27 giugno fino al 20 luglio nell’area eventi del paese. Lessona si appresta a ospitare ancora una volta una lunga rassegna di appuntamenti, così da attrarre un gran numero di persone.

L’evento è diviso in 3 sezioni: #DiscoVillage, Lessona E20 Live e il Ratataplan. Insomma, c’è qualcosa per tutti i gusti.

Ecco il programma per quanto riguarda #DiscoVillage: il 27 giugno si esibirà Angemi, il 28 sarà il turno di Machika, adatto a chi ama il reggeton, l’hip hop, la trap e l’RnB. L’ingresso è gratuito. Il 29 giugno siamo pronti a scatenarci con Jack Mazzoni e l’ingresso è nuovamente gratuito. Il 4 di luglio, invece, i protagonisti saranno Los Locos con la loro musica anni Novanta. Il 5 luglio, con ingresso gratuito, si potrà partecipare al dj set di I love Formentera, con la partecipazione di Roberto Milani e di Paolino di Radio 105: imperdibile! Il 6 luglio il testimone passa a GRVoice (Giancarlo Romano) e al dj Vince. Anche quel giorno l’ingresso sarà gratuito.

L’11 luglio Marvin and Andrea Prezioso si esibiranno sul palco del Lessona Summer Festival con il Dream Land Show. Per gli amanti della musica techno, il 12 luglio l’ospite è Killer Faber e l’ingresso è gratuito. Vi piacciono Goku e altri cartoni animati? Allora dovete esserci il 13 luglio a Lessona, quando si esibirà Mai dire Goku nella cartoon experience più grande d’Italia. L’ingresso è gratuito. Il 18 luglio si ballerà a ritmo di canzoni anni Ottanta insieme a Ivan Cattaneo. Infine, il 20 luglio si esibirà Mauro Repetto degli 883, che racconterà attraverso la musica la storia della famosissima band. Precederà e seguirà un party anni Novanta e Duemila. L’evento sarà gratuito.

Lessona E20 Live propone invece 4 spettacoli: il primo si terrà il 29 luglio ed è perfetto per gli amanti dei Pinguini Tattici Nucleari: è intitolato Giovani Wannabe ed è un tributo alla famosa band. Il 3 luglio potrete partecipare al Summer vibes contest: il primo contest di Lessona per live band e dj. Vi piace il karaoke? Perfetto, allora non potete perdervi l’evento del 6 luglio! Giancarlo Romano presenterà il karaoke show più grande d’Italia. Infine, il 17 luglio gli Helter Shelter terranno un screenadelic show e vi faranno viaggiare nella storia del cinema e della musica.

Il Ratataplan ha infine in programma diversi appuntamenti: Il 6 luglio, alle 20.30, avrà luogo lo show dei Clown spaventati panettieri e l’ingresso sarà gratuito. Il 10 di luglio ci sarà lo spettacolo “Big comedy ring show”. Molto atteso è Topo Gigio, il quale si esibirà alle 19 del 13 luglio. L’ingresso è gratuito. Il 19 luglio, infine, alle 20 sarà possibile assistere al Ratataplan Junior Festival. Dalle 21 si terrà lo spettacolo Homopallosus, perfetto per combattere la noia! Anche l’orchestra di Sarajevo Divanhana si esibirà lo stesso giorno. L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi di quel giorno