Presentata a Gaglianico la “Staffetta sulle Vini Reali e dei Risi Biellesi”: un viaggio tra sport, storia e sapori - Foto di Davide Finatti per newsbiella.it

Si è svolta nella serata di ieri, venerdì 4 aprile, presso l’Auditorium Comunale di Gaglianico la serata ufficiale di presentazione della “Staffetta sulle strade dei Vini Reali e dei Risi Biellesi”, che si terrà il 28 e 29 giugno 2025, con partenza dalla Basilica di Superga (TO) e arrivo a Gaglianico (BI). Un viaggio lungo 220 km, tra paesaggi mozzafiato, antiche tradizioni agricole e un profondo spirito di comunità.

A introdurre la serata sono stati i rappresentanti del Comune, della Pro Loco e del gruppo storico Broc Trotters, che hanno illustrato non solo il percorso della staffetta, ma anche il significato simbolico e culturale dell’iniziativa. L’evento sarà dedicato alla valorizzazione dei territori attraversati: le colline dei vini reali e le risaie biellesi, due eccellenze del Piemonte.

Il percorso, che si snoda tra Superga, Chieri, Villanova d’Asti, Casalborgone, Verolengo, Candia Canavese, Santhià, Cavaglià e molti altri borghi, è un viaggio che unisce sportivi e appassionati in una corsa a staffetta attraverso storia, natura e gusto. Il via sarà dato sabato 28 giugno alle ore 10:00 dalla Basilica di Superga - raggiunta attraverso apposite navette - luogo carico di valore spirituale e culturale, edificato nel 1706 su volere del Duca Vittorio Amedeo II e custode delle Tombe Reali di Casa Savoia.

Nel corso della presentazione è stato ricordato anche il tragico evento del 4 maggio 1949, quando il Grande Torino perse la vita proprio nei pressi della Basilica in un incidente aereo che ha segnato la storia dello sport italiano. Un tributo sentito è stato rivolto anche alla Tranvia Sassi-Superga, affascinante linea a cremagliera che collega Torino alla collina, esempio di ingegneria storica e importante attrazione turistica.

La staffetta, che quest’anno porterà il titolo evocativo legato ai “Vini Reali e ai Risi Biellesi”, vuole celebrare la vocazione agricola del territorio: il riso Carnaroli della Baraggia, eccellenza del biellese, e i rinomati vitigni delle colline torinesi e astigiane. Come spiegato dai relatori, il percorso sarà un’immersione nel paesaggio, passando da Superga fino ai canali d’irrigazione delle risaie di Santhià, attraversando la Serra morenica e costeggiando il Lago di Viverone.

L’appuntamento per tutti gli iscritti è fissato per lunedì 23 giugno alle ore 21:00, sempre presso l’Auditorium Comunale di Gaglianico, per la distribuzione delle maglie ufficiali e del materiale informativo relativo al tracciato.