Muzzano, a Bagneri escursione lungo la “Roggia dei Saraceni”

Già un secolo fa, il geografo prof. Manfredo Vanni (1890-1976) indicava la valle del torrente Janca, affluente dell’Elvo, come un “laboratorio in miniatura” dove in uno spazio ridotto si possono leggere i segni dell’evoluzione geologica, dalle testimonianze di un antichissimo ghiacciaio a quelle di una valle modellata dagli eventi naturali post glaciali ben prima che gli uomini vi mettessero mano con insediamenti e opere finalizzati a valorizzare la ricchezza delle purissime acque della zona che scorrono scavando rocce di milioni di anni.

Domenica 29 giugno, gli Amici di Bagneri con il Comune di Muzzano e la Rete Museale Biellese propongono una facile escursione per scoprire questa valle, risalendo l’antica “Roggia dei Saraceni” e la strada per Bagneri fino al ponte sulla Janca dove si trova un’importante presa di acqua potabile; da lì, dove un tempo sorgeva un Mulino, si prosegue verso Bagneri, lungo la mulattiera secolare tra baite e pascoli. Lungo il percorso, sono previste brevi soste durante le quali gli accompagnatori presenteranno alcuni aspetti naturalistici del territorio (la linea insubrica, i segni del modellamento glaciale, il paesaggio alpino, ricco di sorgenti e acque purissime). Il geologo Brunello Maffeo, il sindaco di Muzzano Roberto Favario e Gilberto Ricolfi degli Amici di Bagneri indicheranno punti di interesse storici e legati all’attività umana, all’uso delle preziose acque del torrente Janca (la “roggia dei Saraceni” e il moderno acquedotto, il mulino della Janca, la mulattiera per raggiungere le cascine e il borgo di Bagneri), senza trascurare le “pietre di torrente” fonte di ispirazione per la scultrice Cecilia Martin Birsa.

Il programma del giornata: il ritrovo è alle 8,30 nella piazza di Muzzano, presso il sito RMB dedicato all’Ing. Antonio Bertola ove saranno esposte immagini del percorso e documenti storici d’archivio; caffè di benvenuto a cura della Pro Loco di Muzzano. Poi, dopo breve trasferimento con auto private allo spiazzo parcheggio all’inizio della strada per Bagneri, si proseguirà a piedi, per arrivare a Bagneri attorno alle 12,30 (percorso di 3,3km con dislivello di 225m). Aperitivo offerto dagli Amici di Bagneri, quindi pranzo al sacco libero; ci si ritrova per il caffè e la visita all’Ecomuseo e alle sculture di Cecilia Martin Birsa.

Nel pomeriggio, rientro libero con invito a visitare l’esposizione dedicata all’Ing. Bertola a Muzzano. A Bagneri, come ogni domenica, Santa Messa alle 15 e apertura ecomuseo fino alle 18,30. Ai partecipanti sarà distribuito un depliant dedicato al percorso. L’iniziativa è inserita nell’ambito del progetto "dell'Oro, del Ferro, della Pietra, della Lana", viaggio nei paesaggi culturali del Biellese, iniziativa dell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra.

Partecipazione libera, per motivi organizzativi si invita a iscriversi contattando 3396881717, o info@bagneri.it o il comune di Muzzano 01563123 muzzano@ptb.provincia.biella.it.