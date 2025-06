Biella, don Giovanni Perini lascia le parrocchie della Valle d'Oropa dopo 5 anni: il grazie della comunità

Dopo 5 anni di servizio sacerdotale, don Giovanni Perini lascerà le tre parrocchie della Valle Oropa: Cossila San Grato, Favaro e Cossila San Giovanni.

Per il momento il sacerdote sarà a disposizione della Diocesi per la città di Biella, in attesa di incarichi ufficiali. Per le prossime settimane don Paolo Boffa Sandalina sarà l'amministratore parrocchiale mentre don Vincenzo d'Agostino assumerà l'incarico di collaboratore pastorale.

“È stato un bel viaggio – commenta don Perini – Sono stati 5 anni molto belli dove si sono formati rapporti d'amicizia e di stima comune. Una bella esperienza che conserverò nel cuore. Domenica ci si vedrà tutti assieme per un saluto riconoscente”.

Il 29 giugno, infatti, in occasione della festa patronale di San Giovanni, la comunità della Valle Oropa si ritroverà alle 10.30 per la santa messa solenne per dare il proprio saluto e condividere i propri ringraziamenti al sacerdote per i suoi anni di servizio spesi nei tre rioni di Biella.

Inoltre, avrà luogo anche la benedizione dei bambini in onore di San Giovanni. La mattinata si concluderà con un aperitivo in compagnai e il pranzo del patrono nei locali del salone parrocchiale.