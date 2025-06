BiellaDanza presenta la sua edizione 2025 FOTO

Appuntamento ormai consolidato e riconosciuto su scala nazionale, BiellaDanza presenta la sua edizione 2025. BiellaDanza porta sul territorio percorsi ed eventi artistici di altissimo livello che promuovono l’arte della danza in tutte le sue forme aprendosi ad un pubblico sempre più ampio.

“Con questo intento - commenta Claudia Squintone direttrice artistica dell’evento - abbiamo proposto un programma che alternerà spettacoli e lezioni di danza per dare la possibilità a bambini ragazzi ed adulti di studiare con insegnanti eccezionali e nello stesso tempo oƯrire alla città spettacoli di altissimo livello”. Novità dell’edizione 2025 è aver portato a Biella la coreografia IN C della coreografa Sasha Waltz balletto pluripremiato ed eseguito in tutto il mondo dalle più importanti compagnie.

La coreografia ricostruita per i danzatori biellesi da Michal Mualem tutor e danzatrice della compagnia Sasha Waltz and Guest verrà presentata sabato 28 giugno per l’inaugurazione di BiellaDanza in urbana dai giovani danzatori di Art’è Danza che partendo alle 17.30 da Piazza Vittorio Veneto si fermeranno in alcuni punti del centro storico dando un assaggio della coreografia per condurre il pubblico fino alla nuova piazzetta pedonale alla partenza della funicolare dove alle 19 i danzatori di Pratiche di Slancio interpreteranno la versione integrale della coreografia.

Da domenica 29 giugno presso Opificiodellarte prenderà il via lo stage BiellaDanza con lezioni non stop (dalle 9 alle 20) di livello intermedio ed avanzato di danza classica, modern e contemporanea e riequilibrio posturale, nel quale si conferma la presenza di alcuni “big” della danza : per la danza classica Andrea Piermattei (Teatro alla Scala di Milano, maître e direttore di scena del tour Roberto Bolle and friends) e per la danza modern Luciano Di Natale (accademia TAZ, università ASVZ di Zurigo), mentre le novità 2025 sono per la danza contemporanea Attila Ronai eclettico artista per anni legato artisticamente alla Compagnia Hofesh Shechter per la danza classica Simonetta Giannasi (Balletto di Toscana,DAW) e Davide Bonetti per le innovative lezioni di acrofloorwork, per il benessere del danzatore immancabili le lezioni di riequilibrio posturale della dottoressa Annamaria Salzano docente presso il corso insegnanti del Teatro dell’Opera di Roma.

Per i più piccoli (7/11 anni) la settimana è strutturata seguendo il format del campus estivo, con accoglienza dalle 8 ed uscita verso le 17, con un programma giornaliero che prevede lezioni di danza classica, modern e riequilibrio posturale, a cura di Andrea Piermattei, Sonia De Cillis, Luisella Cappa Verzone, Sabrina Colombo, Dott.ssa Annamaria Salzano. Per tutti i “ballettofili” le lezioni saranno seguibili dalle ampie vetrate che si aprono sulle sale danza di Opificiodellarte. Al termine dello stage sabato 5 luglio alle 21.30 nella nuova piazzetta pedonale alla partenza della funicolare gli allievi dello stage presenteranno “GIOVANI IN SCENA” portando sul palcoscenico alcune coreografie studiate durante l’anno e durante lo stage.

Domenica 6 luglio presso il Parco Comunale Ortone di Rosazza alle 18 verrà replicato lo spettacolo IN C come chiusura di BiellaDanza. BiellaDanza è una manifestazione nata per portare la danza tra la gente, in luoghi non convenzionali e valorizzare piazze ed angoli suggestivi di Biella, città ricca di spazi urbani che costituiscono vere e proprie scenografie a cielo aperto ma anche tutte le bellezze naturali dei luoghi che la circondano! BiellaDanza è realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (bando CulturHub) in collaborazione con la Città di Biella e inserito nel calendario di BiellaEstate 2025.

Per info ed iscrizioni: info@opificiodellarte.it www.bielladanza.it www.opificiodellarte.it