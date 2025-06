La Sopranissima torna a Valdilana

Il prossimo 29 giugno torna La Sopranissima, giunta alla sua 14esima edizione. Si tratta di una delle principali classiche del calendario piemontese, allestita dalla Free Bike Trivero che è un riferimento assoluto da molti anni nel panorama della mtb regionale e non solo. Quest’anno la prova avrà un valore ancora maggiore considerando che fungerà da campionato nazionale C.S.A.In. della specialità, oltre a essere la sesta prova della Wolf Cup, iniziata lo scorso 16 narzo a Maggiora e passata per le tappe di Bolzano Novarese, Omegna, Miasino e Salussola.

Appuntamento al Rifugio La Sella Valdilana di Baltigati per la partenza della gara fissata per le 9.30. I concorrenti affronteranno un circuito di 5,5 km sterrato al suo 95%, che ii concorrenti dovranno affrontare per 3 o 4 volte a seconda della categoria di appartenenza. La scalata del Monte Solivo fino al GPM si preannuncia come il punto focale della corsa, quello dove si deciderà chi saranno i nuovi campioni C.S.A.In. Le premiazioni saranno in programma alle 11.45 con la consegna delle maglie tricolori.

La società organizzatrice ha il supporto, oltre che dei responsabili del Rifugio, anche della Pro Loco di Soprana e dell’AIB di Valdilana, che saranno a disposizione per garantire tutto il supporto necessario. Presenti tutti i servizi, compreso il pranzo su prenotazione al Ristorante Blue Pum per chiudere al meglio la domenica d’inizio estate. Per informazioni: Asd Free Bike Trivero, freebiketrivero@libero.it