I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana: 12, 13 e 14 luglio 2024.

Venerdì 12

- Biella – Piedicavallo, "Piemonte dal Vivo", la rassegna degli ecomusei in musica.

- Cavaglià, il Golf Club Cavaglià ospita i “campionati nazionali Under 14”.

- Graglia, “Vita d’Artista”.

- Sordevolo, via Clemente Vercellone 4, “La Serra dei Leoni”. Orari mostra: venerdì, sabato e domenica dalle ore 15 alle 19.

- Biella, l’ASD GS Favaro è lieta di invitarvi alla presentazione ufficiale presso la propria sede, per offrirvi un aperitivo e parlare di passato, presente e futuro dell’associazione. Ritrovo alle ore 19.00.

- Castelletto Cervo, Festa Patronale S.S. Pietro e Paolo: serate di musica, spettacolo, buona tavola e puro divertimento.

- Borriana, “Borriana Sound festival”. A partire dale 21.30 musica per tutti i gusti in Piazza Don Guido Gariazzo.

- Mongrando, Festa del Carmine 2024: a partire dalle 19.00 giochi per bambini e adulti, ogni sera restaurant area.

- Candelo, “Candelo Sotto le Stelle”: camminata ludico-motoria di 7 km. Dalle 18.30 ritrovo in piazza Castello all’interno del Ricetto; alle 19.45 partenza mini-giro per bambini di 700 m e a seguire partenza gara non competitiva.

- Netro, "Festa della Birra": dalle 19.30 ricchi menù gastronomici e servizio bar. Dalle 22.00 serata giovani con la discoteca Eporadio.

Sabato 13

- Alpe di Mera, "Bambini con gli aquiloni" per volare con la fantasia. Ore 14.00.

- Biella, “28° Palio dei Cantoni del Vandorno”.

- Pettinengo, "Marco Polo, l'impossibile": un progetto per la valorizzazione sociale, culturale e turistica.

- Oropa, dialogo fra luce e ombra: "Arte Sacra Contemporanea" approda al Santuario di Oropa.

- Camandona – Callabiana – Valdilana, "Il coraggio della tradizione": spettacoli, letture, laboratori e giochi teatrali.

- Valdilana, “A Spasso tra i fiori”: gli eventi al naturale.

- Candelo, “Summer Party”: il programma degli eventi musicali.

- Cavaglià, concerto “Misticanza concertistica”.

- Oropa, “un'immersione teatrale al Sacro Monte”.

- Candelo, “Giornata del riuso”, ci sarà anche il banchetto informativo sulle zanzare

- Masserano, “Raduno Pandisti del Biellese”: presentato il tour del territorio

- Graglia, “Vita d’Artista”.

- Sordevolo, via Clemente Vercellone 4, “La Serra dei Leoni”. Orari mostra: venerdì, sabato e domenica dalle ore 15 alle 19.

- Biella, “Selvatica - Arte e Natura in Festival” Palazzo Gromo Losa, dalle ore 10.00 alle 19.00.

- Castelletto Cervo, Festa Patronale S.S. Pietro e Paolo: serate di musica, spettacolo, buona tavola e puro divertimento.

- Borriana, “Borriana Sound festival”. A partire dale 21.30 musica per tutti i gusti in Piazza Don Guido Gariazzo.

- Mongrando, Festa del Carmine 2024: a partire dalle 19.00 giochi per bambini e adulti, ogni sera restaurant area.

- Sagliano Micca, Festa dei Portoni: cena itinerante lungo le vie del paese, a seguire musica e balli in piazza. A partire dalle ore 19.00.

- Netro, "Festa della Birra": dalle 19.30 ricchi menù gastronomici e tanta musica.

Domenica 14

- Viverone, l’Associazione Bass Fishing Piemonte organizza la tradizionale “giornata ecologica” all'insegna della sostenibilità. Il ritrovo è previsto al Ristorante dei Pescatori alle 8.30.

- Alpe di Mera, “Le giornate di meraviglio”: dalle 13.00 alle 17.00 Face painting trucca - bimbi al parco giochi Il Covo.

- Biella, “28° Palio dei Cantoni del Vandorno”.

- Bioglio – Ternengo – Valle San Nicolao, “Grigliata Alpina”.

- Pettinengo, "Marco Polo, l'impossibile": un progetto per la valorizzazione sociale, culturale e turistica.

- Oropa, dialogo fra luce e ombra: "Arte Sacra Contemporanea" approda al Santuario di Oropa.

- Donato, "Malamore, ma l'amore no": Storie di piazza torna in scena.

- Ailoche, riapre per l'estate il Santuario della Brugarola.

- Miagliano, Amici della Lana propone per domenica 14 luglio alle ore 15.00, “I Suoni del Villaggio Operaio”: la visita guidata sonora alla scoperta del più antico e peculiare villaggio operaio alla scoperta dei suoni perduti con l’ausilio di cuffie audio.

- Biella, “Granfondo di Biella”, non solo agonismo: un fine settimana di sport anche per giovani e giovanissimi.

- Ternengo, “Musiche Molto Strane”: passione, valorizzazione e originalità.

- Oropa, “un'immersione teatrale al Sacro Monte”.

- Camandona – Callabiana – Valdilana, "Il coraggio della tradizione": spettacoli, letture, laboratori e giochi teatrali.

- Biella, "EROINA. Donne alla guerra di Troia".

- Biella, “Festa dell’Abbondanza”- Programma

- Viverone, aperta la stagione di visite al “Centro di Documentazione”.

- Oasi Zegna, “Country Party”: una festa in perfetto stile country che offrirà un’esperienza divertente con toro meccanico, balli di gruppo, band musicale Free Country dal vivo e grigliata per vivere al meglio la montagna.

- Miagliano, “Identità Sonore”.

- Zubiena, “Zecche, impariamo a conoscerle per proteggerci”: incontro alla Bessa

- Valdilana, a Valle Mosso ritorna il “torneo di Splash Volley”.

- Graglia, “Vita d’Artista”.

- Biella, Circuito Coppa Piemonte, “Granfondo di Biella”: tutto pronto per il gran finale.

- Sordevolo, via Clemente Vercellone 4, “La Serra dei Leoni”. Orari mostra: venerdì, sabato e domenica dalle ore 15 alle 19.

- Biella, “Selvatica - Arte e Natura in Festival” Palazzo Gromo Losa, dalle ore 10.00 alle 19.00.

- Pettinengo, al Museo degli Acquasantini di Pettinengo (oratorio di San Rocco, frazione Livera) sarà riallestita la mostra Veli perduti: cueffe e mucarö, per iniziativa dell'Associazione “Piccola Fata” e del DocBi - Centro Studi Biellesi. Tutte le domeniche dalle 14.30 alle 18.30

- Castelletto Cervo, Festa Patronale S.S. Pietro e Paolo: serate di musica, spettacolo, buona tavola e puro divertimento.

- Borriana, “Borriana Sound festival”. A partire dale 21.30 musica per tutti i gusti in Piazza Don Guido Gariazzo.

- Mongrando, Festa del Carmine 2024: a partire dalle 19.00 giochi per bambini e adulti, ogni sera restaurant area.

- Occhieppo Inferiore, Motogiro benefico per il gattile. Ritrovo al polivalente alle ore 15.00, partenza motogiro. Alle 18.00 apericena e mostra fotografica di Rachele Totaro.

- Netro, "Festa della Birra": dalle 19.30 ricchi menù gastronomici e servizio bar, a seguire musica