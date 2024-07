Ailoche, riapre per l'estate il Santuario della Brugarola

Tutto pronto per accogliere i fedeli, domenica 14 luglio, nel Santuario della Brugarola, posto in territorio di Ailoche, sulla strada che conduce a Noveis, in Valsessera, che dopo un lungo periodo riapre alle messe domenicali per i mesi di luglio e agosto, e il giorno di Ferragosto.

A prendersi cura dell’edificio sacro, immerso nei boschi, è ora l’associazione di volontariato di stampo francescano Cammino della Luce di Pray. La prima giornata di apertura sarà proprio questa domenica, dalle 14.30, dove i volontari saranno presenti per l’accoglienza dei fedeli. Alle 17 sarà recitato il Santo Rosario, alle 17.30 verrà celebrata la Santa Messa.

Intanto, il Cammino della Luce sta preparando due appuntamenti per l’estate e uno in autunno: la festa alla Bocchetta del Croso, in onore della Madonna di Oropa, in programma per sabato 17 agosto, e il pellegrinaggio a piedi Rassa – Oropa, nei giorni del 21 e 22 settembre. In autunno, nei giorni della Festa di San Francesco, 3, 4 e 5 ottobre, il gruppo proporrà un pellegrinaggio a La Verna, in Umbria.