Luglio in Villa a Cavaglià: presentato il programma 2024.

Il Comune di Cavaglià, con la collaborazione di Amici di Villa Salino, apre la stagione di Luglio in Villa 2024. Da domenica 7 luglio, a sabato 27, 4 appuntamenti per tutti.

Di seguito il programma degli eventi:

Presso i giardini di Villa Salino, in via Vercellone 7. In caso di pioggia gli eventi si terranno al Polivalente di via San Giovanni Bosco.

Domenica 7 spettacolo per famiglie con serenomagic: ore 16.30, merenda per tutti i bambini e apertura del mercatino dei libri usati a cura della biblioteca; ore 17.00 il prof. Scaramuzzi presenta i suoi “Eccentrici esperimenti e mirabolanti magie”;

Sabato 13 concerto: alle ore 21.00, la Filarmonica di Cavaglià presenta “Misticanza concertistica;

Sabato 20 cena in bianco 2a edizione: la cena sarà allietata dalla musica della Paradise Big Band;

Sabato 27 film: alle ore 21.00, cinema sotto le stelle per grandi e piccini.