"Malamore, ma l'amore no": Storie di piazza in scena a Donato.

Un ritorno graditissimo e molto richiesto quello di Malamore, ma l’amore no, spettacolo scritto da Guido Ceronetti e messo in scena con la regia di Manuela Tamietti nel 2011 e dopo anni ripreso nel 2021 e portato in giro per l’italia e per gli Ecomusei biellesi, totalmente rinnovato nella sua forma, con le tre splendide e bravissime attrici - cantanti Noemi Garbo, Oriana Minnicino e Luisa Trompetto che viaggiano con un organo di Barberia/teatrino molto caro al poeta scrittore scomparso nel 2018.

Il recital dal vivo, mette in scena, tre artiste stralunate e retrò che raccontano di quegli anni 40 del secolo scorso di cui il Maestro Ceronetti ha scritto in forma di poesie, racconti, ballate, il tutto intervallato da quelle canzoni che hanno allietato la sua giovinezza in puro stile Teatro dei Sensibili di cui la regista è attrice storica.

Le attrici in scena manovreranno oggetti e marionette di Laura Rossi che cura anche i costumi.

Lo spettacolo si svolgerà alle 17,30 nella piazzetta antistante il Comune di Donato e rientra nelle attività della Rete Museale Biellese per la rassegna Storie Biellesi che viene sostenuta da Fondazione CRB e Regione Piemonte.

Lo spettacolo prima di arrivare a Donato sarà a Milano in settimana, giovedì 11 luglio, nello spazio della Corte dei miracoli in zona Navigli nello spazio laboratoriale che lascia ampio respiro alla creatività musicale e teatrale.

Malamore, ma l’amore no, si pone come ponte tra il teatro di strada, l’improvvisazione e la musica e permette una continua sperimentazione a seconda del pubblico e dei luoghi in cui viene rappresentato.