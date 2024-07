Wool Experience 2024: Amici della Lana presenta gli appuntamenti di luglio.

Il nuovo appuntamento di Wool Experience 2024 (progetto all’interno della Rete Museale Biellese sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e patrocinato dal Comune di Miagliano) è dedicato al Villaggio Operaio Poma di Miagliano che verrà vissuto in una maniera diversa, attraverso i suoni.

Amici della Lana propone per domenica 14 luglio alle ore 15.00, I Suoni del Villaggio Operaio: la visita guidata sonora alla scoperta del più antico e peculiare villaggio operaio alla scoperta dei suoni perduti con l’ausilio di cuffie audio.

Il Villaggio Operaio Poma di Miagliano è infatti il primo del suo genere realizzato nel Biellese e tra i primi costruiti in Italia ed è diverso da qualsiasi altro in quanto all’epoca della sua edificazione (intorno al 1870), non vi erano altri esempi in Italia.

I fratelli Poma dovettero infatti recarsi a Mulhouse in Alsazia per prendere spunto dai villaggi operai già presenti da qualche anno per poi adattare quanto visto al paese di Miagliano.

E la parola adattare calza a pennello poiché i Poma costruirono il proprio villaggio non in una zona ben definita del paese, bensì plasmando il paese alle loro esigenze.

Ecco quindi nascere edifici ad uso abitativo e socioassistenziale accanto alle case già esistenti e modificare costruzioni realizzate pochi anni prima a servizio del grande cotonificio.

Il Comune di Miagliano ha voluto valorizzare questo vero e proprio museo a cielo aperto attraverso il posizionamento di 20 pannelli interattivi parte integrante del più ampio progetto La Valle dell’Acqua: Storie di Lavoro, di Pietra e di Lana, finanziato dai bandi PSR 2014-2020 promossi dal GAL-Montagne Biellesi, di cui Miagliano si è aggiudicato il primo posto a livello territoriale.

La loro realizzazione è stata possibile grazie al lavoro dello storico Danilo Craveia e del Centro Rete Archivi Tessili e Moda.